A javadalmazás mértékéről, azaz a főállású polgármesterek illetményéről, illetve a társadalmi megbízatású polgármesterek tiszteletdíjáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény vonatkozó paragrafusai egyértelműen rendelkeznek.

A javadalmazás konkrét összegei

A főállású polgármesterek esetében viszonylag egyszerű a képlet, azt a megyei jogú városok vagy fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestereinek mindenkori illetményének bizonyos hányadához, pontosabban a lakosságszám alapján megjelölt százalékához köti. Miután ez az alapösszeg jelenleg 1,3 millió forint (vagyis a két megyei jogú zalai város, Zalaegerszeg és Nagykanizsa polgármestereinek ennyi lesz az illetménye), az imént említett, törvényben meghatározott szorzó szerint

az 500 fős, vagy annál kevesebb lakossal rendelkező falvak polgármesterei havi bruttó 520 ezer,

az 501 és 1500 fő közötti lélekszámmal bíró települések polgármesterei 650 ezer,

az 1501 és 2000 fő közötti településeké 715 ezer,

a 2001 és 5000 fő közöttieké 780 ezer,

az 5001 és 10 ezer fő közöttieké 845 ezer,

a 10.001 és 30 ezer fő közöttieké 975 ezer,

míg a 30 ezer főt meghaladó lélekszámmal bíróaké – amennyiben azok nem megyei jogú városok – 1.105 ezer forint

illetményre jogosultak. Ezt az alapösszeget egészíti még ki a költségtérítés, amit a törvény az illetmény 15 százalékában határoz meg, vagyis az adott település lélekszámától függően ez is sávosan emelkedik.

Főállás vagy társadalmi megbízatás?

A társadalmi megbízatású polgármesterek tiszteletdíja ugyancsak a lakosságszám függvénye, az a fentebb említett összegek ötven százalékát teszi ki. A társadalmi megbízatású polgármesterek ugyancsak jogosultak költségtérítésre, ez a tiszteletdíj 15 százaléka. A törvény arról is rendelkezik, hogy a társadalmi megbízatású, azaz nem főállású polgármesterek a tiszteletdíjuk és költségtérítésük egészéről vagy annak meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatukkal lemondhatnak.

Arról, hogy egy polgármester főállásban vagy társadalmi megbízatásban kívánja ellátni feladatait, már akkor nyilatkoznia kellett az illető személynek, amikor a választásokat megelőzően kitöltötte a jelöltté válásához szükséges igénylő lapot – válaszolta érdeklődésünkre dr. Resch Karolina bázakerettyei jegyző. Ezen a ciklus öt éve alatt egy alkalommal változtathat, azaz társadalmi megbízásúból akár főállásúvá is válhat, de ennek a fordítottja is előfordulhat. Miután ez nyilvános adat, a választópolgárok ennek tudatában is dönthettek a saját településük önkormányzati vezetőjének személyéről. A törvény ebben a vonatkozásban a települések lélekszáma alapján nem tesz különbséget az egyes polgármesterek között, így elvileg akár egy száz lakossal sem rendelkező településnek is lehet főállású polgármestere, mint ahogy volt is már rá példa Zalában is.