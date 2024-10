A Petőfi utcában, azaz a települést átszelő 75-ös főút mentén zajló kiviteli munkálatokat már a múlt héten befejezték, ám a műszaki ellenőrzés és a pénzügyi elszámolás e hétre maradt. Ezek lezárultát követően Soós Zsolt polgármester ismertette a járdaszakasz felújításával kapcsolatos információkat.

- Mint arról többször is beszámoltunk, önkormányzatunk 2019-ben döntött úgy, hogy út- és járdafelújítási programot indít, hiszen a község közlekedési infrastruktúrája rendkívül elmaradott állapotot mutatott – mondta a polgármester. – Anyagi lehetőségeink függvényében, illetve az elnyert pályázati támogatásoknak köszönhetően folyamatosan haladunk is előre ezen a területen. Most egy olyan közel 250 méter hosszúságú járdaszakasz felújítására került sor, amely a Szent Anna templomtól az önkormányzati hivatal felé vezet, érintve az IKSZT épületét és a legforgalmasabb buszmegállónkat, de a háziorvosi rendelő is ezen a járdán keresztül közelíthető meg.

Soós Zsolt hozzátette: a munkálatok összköltsége – beleértve a műszaki ellenőri és projektmenedzseri feladatokat is – valamivel több, mint 5,1 millió forintot tettek ki. Ezt az összeget a Magyar Falu Program pályázati rendszeréből nyerte el az önkormányzat.