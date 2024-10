Október 17-én a Dunaújvárosi Egyetem szenátusi ülésén címzetes egyetemi docensi címet adományoztak dr. Horváth Péter János számára. A szenátusi ülés után a duol.hu készített vele interjút.

A Dunaújvárosi Egyetem rendhagyó szenátusi ülésén az egyetem vezetése címzetes docensi címet adományozott dr. Horváth Péter Jánosnak. (j2) A díjat Süli János, a Dunaújvárosi Egyetem Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. András István, az egyetem rektora és dr. Molnár Krisztián, az alapítvány felügyelő bizottsága elnöke adta át

Fotó: Laczkó Izabella/duol.hu

Mindenekelőtt olvasóink nevében is gratulálok a kitüntető címhez! Európa közepén, ezzel a háborúkkal terhelt világban kiemelten fontos az ország energiabiztonsága. Hazánkat ez mennyire érinti és hogyan lehet erre felkészülni?

– Köszönöm a gratulációt! Ami a kérdését illeti, Magyarország gázellátás szempontjából speciális helyzetben van, mert azon kevés európai ország egyike vagyunk, amely tengerektől elzárt területen fekszik. Útvonal-diverzifikáció céljából még az ukrán konfliktus előtt átadásra került a déli gázfolyosó, melyen keresztül be tud érkezni annyi földgáz, mely a hazai termeléssel együtt bőségesen fedezi hazánk szükségletét. Így földgázellátásunk akkor is biztosítva lesz, ha Ukrajnán keresztül nem érkezik semmilyen mennyiség. Földgázellátásunk így minden esetben garantált, jelenleg, október közepén a földgáztárolók telítettsége majdnem százszázalékos, ami a lakossági fogyasztásnak a többszöröse. A szállítással kapcsolatban azt kell mondanunk, hogy a csővezetéken érkező terméknél mai ismereteink szerint nincs olcsóbb. A hajón történő szállítás karbonlábnyomát pedig nem is vizsgálják az Európai Unióban.

És mennyi plusz beruházást jelent mindez…

– Speciális hajókat, indító és érkeztető terminálokat kell építeni, a gázt pedig a 8-10 napos hajóút alatt cseppfolyós állapotban kell tartani. Mindez rengeteg energiát emészt fel, amellyel a környezetünket tovább terheljük.

A nyersolaj ellátásunk mennyire biztosított?

– „Hosszú távon biztosítani tudjuk Magyarország kiegyensúlyozott kőolajellátását az ukrán intézkedés dacára” – nyilatkozta már korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Úgy gondolom, hogy a Magyar Kormány mindent megtesz e tekintetben is az ellátás biztonsága érdekében.

A villamosenergia termelés jövője szempontjából prioritást jelent az atomenergia termelés.