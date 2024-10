Felújítás utáni újraszentelés 1 órája

Imaház és templom, mint a mennyország szimbólumai

Részben a Magyar Falu Program támogatásából, részben a helyi lakosok kétkezi munkája révén újították fel Kiscsehiben azt az önkormányzati tulajdonú épületet, amely immár harminc esztendeje ad helyet többek közt az istentiszteleteknek is. A település imaháza új tetőt és új padlót kapott, valamint elvégezték a külső és belső festését is. A munkálatokat követően a szentelését is megtartották.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

Dr. Márfi Gyula (balról) és Németh Csaba az imaház újraszentelésekor Fotó: Gyuricza Ferenc

A vasárnapi egyházi szertartást dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek végezte, aki többek közt zalai kötődéseiről is beszélt. Mint mondotta, több mint nyolcvan éve a közeli Pördeföldén született, amely mint fília, Kiscsehihez hasonlóan a pákai Szent Péter és Pál apostolok plébániához tartozik. Többek közt ezért is fogadta el örömmel Németh Csaba plébános felkérését, hogy vegyen részt a község búcsúján, és az imaház annak során megtartott újraszentelési szentmiséjén. Dr. Márfi Gyula az imaház újraszentelésekor a templom szerepéről beszélt

Fotó: Gyuricza Ferenc Az egyházi ceremóniát megelőzően a község polgármestere, Süle Béla köszöntötte a szentmise résztvevőit, kiemelve a hit és a kötődés kapcsolatát, mint falumegtartó erő fontosságát, majd Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: templomot ott építenek, illetve imaházat ott újítanak fel, ahol erős a helyben élők hite. Ezt a hitet, mint erőt mutatja, hogy Kiscsehiben igen erős, széles körű összefogás alakult ki a szentmiséknek helyet adó épület szükségszerűvé vált felújítása érdekében. Ezt a helyi összefogást támogatta a kormányzat azzal, hogy forrást biztosított a munkálatokhoz. - Egy ilyen megvalósított álom egyben üzenet is a külvilág felé – folytatta a képviselő. – Kiscsehi lakosai azt üzenték ezzel a felújítással, hogy erős a hitük, és tenni akarnak a jövőjük érdekében, megőrizve mindazt a hagyományt, tradíciót, amit megörököltek őseiktől, eleiktől. Az újraszentelés kapcsán dr. Márfi Gyula prédikációjában Jézus Krisztus azon történetét hozta fel, amikor az Jeruzsálembe érkezvén kiűzte a kufárokat a templomból. A nyugalmazott érsek úgy fogalmazott: a templom a mennyország szimbóluma. Egy olyan hely, ahol összejövünk, hogy imádjuk Istent, valamint az a hely, ahol az egyébként mindenhol jelen lévő Urat közelebb érezzük magunkhoz.

