A bolhapiacról megoszlanak a vélemények. "Többször vásároltam már a bolhán, kis odafigyeléssel értékes dolgokat lehet ott találni", vélekedett egyik kommentelő a Facebook-oldalunkon, többen pedig a Vásárcsarnok gasztronómiai kínálatát emelték ki: hurkát, kolbászt és lángost vesznek, ha ott járnak. Igaz, mindez nem a bolhapiac része, de a piaci programhoz nagyon is hozzátartozik a falatozás, nemhiába állnak gyakran hosszú sorok a hagyományos, ízletes harapnivalókért.

Sokan kifejezetten szeretik a használt cikkek piacát, egy másik olvasónk így ír: "Ha tehetem, mindig megyek. Nem mindig veszek, de jó reggel csak körbesétálni." Aztán vannak persze olyanok is, akik szórakoztató válaszokat küldenek nekünk a kérdéseinkre, mármint hogy legszívesebben bolhát vesznek a bolhapiacon, vagy levegőt, s negatív megítéléssel is lehet találkozni, olyasmivel, hogy kacat van bőven otthon is.

A zalaegerszegi bolhapiacról a mi cikkünket itt olvashatják.