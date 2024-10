A tanácskozáson dr. Sifter Rózsa főispán köszöntötte a foglalkoztatás és az oktatás területéről érkezetteket. Elmondta, a program a munkaerőpiacon és az oktatásban sem szereplő (angol mozaikszóval NEET-nek nevezett réteg) fiatalok mozgósítását tűzte célul, hogy a felderítésükkel sikerüljön aktivizálni őket. A program első etapjához 5,7 milliárd forint állt rendelkezésre, az új ciklusban 1,9 milliárd forint érkezik e célra Zalába. Az összeg segíti a NEET fiatalokhoz való eljutást és a 15-29 éves fiatalokat foglalkoztató vállalkozásokat a munkakínálatuk bővítésében.

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum vezetői, Vizlendvai László, Szabó Károly, dr. Sifter Rózsa főispán és Vigh László az Ifjúsági Garancia Plusz projektről szóló tanácskozás kezdetén

Fotó: Zala Vármegyei Kormányhivatal

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, a statisztikák szerint ma 4,8 millió adófizetőt tartanak számon Magyarországon, s arról is tud adatokat, hogy ma már többen jönnek haza, mint ahányan külföldre mennek dolgozni. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok olyan munkát válasszanak, ami örömet okoz számukra.

Ifjúsági Garancia Plusz 2

Dr. Babati Szabolcs, a kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztályának vezetője elmondta, az EU 2013-ban indította útjára a NEET fiatalok számára a munka világába való belépéshez kínálatot adó programot. Első körben a 15-25 éves korosztály volt a célcsoport, a felső határt most felemelték 29 évre. Stratégiai jelentőségű pillérprojektről van szó, amely a korosztály 18 százalékos NEET-rátáját 10 év alatt 13 százalék alá húzta le. Magyarországon 2014-ben közel 300 ezer 15-25 év közötti nem dolgozott, de nem is tanult, mára ez a szám 180 ezer körül van. Az okok között a negatív demográfiai számokat és a külföldre távozók létszámát is figyelembe kell venni. Zala megyében 2014-ben az érintett korosztály 3100 tagja szerepelt az álláskeresők közt, mára harmadára csökkent a létszámuk.

A Zala Vármegyei Kormányhivatal részvételével

A Zala Vármegyei Kormányhivatal részvételével megvalósuló projektbe belépő nem tanuló, nem dolgozó fiatalok bér-, lakhatási, utazási, képzési támogatást kaphatnak, álláskeresési technikákat tanulnak, reintegráló csoportfoglalkozásokon vesznek részt.