Bevallom, ötven feletti nőként azért már elgondolkodik az ember azon, hogy miként faragjon le a haskörfogatból, aminek kialakulásában egyre inkább a hormonok is szerepet játszanak. Bagoly típus lévén bátran próbáltam ki a 8-16 órára osztott időszakos böjt típust, ami azt jelenti, hogy a nap megadott időszakában 8 órán keresztül lehet étkezni, azaz „nyitva az étkezési ablak”, s a fennmaradó 18 óra alatt tisztul, regenerálódik, méregtelenít a szervezet. Ekkor csak folyadékot iszunk: bármilyen kalóriamentes italt, például vizet, cukrozatlan teát, tej és cukor nélküli kávét. Bagoly típusként nekem nem okoz gondot kihagyni a reggelit, ám egy pacsirta típus lehet jobban jár, ha inkább reggelezik és a késői vacsoráról mond le. Az eredmény egyébként mínusz öt kilogramm és a csípő, derék, mell vonalában mínusz öt centiméter három hónap alatt az esetemben.

Monori Krisztina zalaegerszegi dietetikus szerint nem mindenkinek ajánlott az időszakos böjt

Fotó: Pezzetta Umberto

Monori Krisztina dietetikus arról szólt először, hogy a böjt több ezer éves múltra tekint vissza, aminek egyrészt vallási gyökerei vannak. Az utóbbi éveken került ez a téma az orvostudomány és a egészséges életmóddal foglalkozó szakemberek fókuszába. A tanulmányok azt támasztották alá, hogy a böjt hatására felgyorsulhat a sejtregeneráció. Ha 10-14 órán keresztül nyugalomban van a bélrendszerünk, már az önmagában jótékony hatású.

Nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a jó

- Ez azért történik, mert az éhezés során egy sejtben azok a folyamatok aktivizálódnak, amikor a sejt méregtelenítő rendszere elkezdi először a felszaporodott káros anyagot megemészteni, elfogyasztani – felelte Monori Kriszta. - Ezzel egy időben a fitneszipar is felkapta a böjtölést, mint diétás eszközt. Az időszakos böjtnek nagyon sokféle formája terjedt el, attól függően, hogy hány óráig vannak nyitva azok a bizonyos étkezési ablakok. Így lehet akár 10-14, 12-12, 16-8 órás változata a koplalásnak. Időközben azt is megfigyelték, hogy melyik a jobb étrend: egy sima, időbeni kalóriakorlátozásos diéta vagy a 8-16 órás időablakos keret. Figyelembe kell venni azért azt, hogy a nők hormonrendszere másképpen működik. Egy pajzsmirigybetegségben vagy hormonális egyensúlytalansággal, evészavarral küzdő nőnek egyáltalán nem javasolt a 8-16 órás módszer. Ennek a böjtnek is az a tanulsága, hogy egyénre kell szabni, hiszen nem mindenki életére adaptálható és nem mindenki bírja. Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy melyik kevésbé stresszes a testnek.