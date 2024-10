Az időskor nem ok arra, hogy az ember feladja a terveit, sőt, a felszabaduló idő kellemes eltöltését jelentheti az alkotó tevékenység, amely mások örömére is szolgál. Erre szolgál az időskor idejébe lépett zalai alkotók művészeti tárlata, amelyet hagyományosan az idősek hónapja rendezvénysorozat keretében szerveznek a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetség Zala Megyei Szervezete aktivistái. Az időskor éveiben járó alkotók kiállításának megnyitóját hétfőn délután tartották a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház emeleti előcsarnokában. Ebben az évben közel negyven alkotó mintegy 100 alkotását láthatják az érdeklődők november 18-ig.

Az időskor adta lehetőséget kihasználó alkotók, vendégeik a kiállítás enteriőrjében

Fotó: Pezzetta Umberto

Időskor az alkotás jegyében

A megnyitón köszöntőt mondott Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a város Idősügyi Tanácsának elnöke, aki hangsúlyozta, az időskor alkotói nemcsak a maguk örömére készítik festményeiket, kisplasztikáikat, textil kézimunkáikat, hanem másoknak is örömet okoznak ezzel. Az időskor aktivitása üzenet a társadalomnak, lehet szépen, kreatívan tölteni ezeket az éveket is. Dr. Besenczi Árpád színházigazgató mint házigazda üdvözölte, hogy a színház adhat helyet az időskorú alkotók tárlatának, s Calcuttai Teréz szavaival biztatott az élet kalandjának intenzív megélésére. Dr. Kocsis Gyula, az időskorúak országos szövetségének zalai elnöke gratulált az alkotók munkáihoz. Szabolcs Péter szobrászművész, a város díszpolgára is megtisztelte jelenlétével és alkotásaival a tárlatot. Az alkotókat Iványi Ildikó, a szervezet elnökségének a tagja mutatta be, jelezve, otthonra találtak a színházban, ahol estéről estére láthatják a műveket a színházlátogatók.