A helyi általános iskola aulájában megtartott ünnepség köszöntőjében a polgármester kiemelte: bár az évek számának gyarapodásával a test esendőbb lesz, a mindennapi létezés pedig nehézkesebb, ám az emlékek is élettapasztalatok is gyarapodnak, s ezek rendezgetése közben megérlelődik az emberben a bölcsesség és a lelki béke. Gyarmati Antal mindemellett arról is beszélt, hogy Zalalövőn jelenleg mintegy 580 főt tesz ki az idősek, azaz a 65 év felettiek száma. Közülük a 96 esztendős Horváth Józsefné a legidősebb, őt személyesen is köszöntötték a rendezvényen, akárcsak Hassay Bélát, a legidősebb jelen lévő férfi lakost, valamint azon személyeket is, akik a közelmúltban érték el a nyugdíjkorhatárt.

Gyarmati Antal hangsúlyozta: a város vezetése továbbra is az egyik kiemelt feladatának tekinti, hogy jobb egészségügyi ellátással, szociális szolgáltatásokkal, valamint közösségi programokkal tegye kényelmesebbé a szépkorú lakosok életét.

Ünnepi beszédet Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondott, aki az elhangzottak kapcsán úgy fogalmazott: egy település intelligenciáját mutatja, hogy miként gondoskodik a szépkorú lakosairól, majd az ünnepeltek számára is adott tanácsot. Mint mondotta: a közösséggel való folyamatos kapcsolattartás és a gyermekeinkkel, unokáinkkal való foglalatosság élethosszabbító tevékenység, ezért is ajánlott az azokban való részvétel.

A megvendégeléssel egybekötött rendezvényen ünnepi műsort a helyi Ezüstlile és Kislile néptánccsoportok, valamint a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, Debrey Zsuzsanna és Hertelendy Attila adtak.