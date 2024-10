Jánosi Zsuzsanna, Lovászi idén júniusban újonnan megválasztott polgármestere mondta el ünnepi gondolatait az emlékműnél. A hűség és hazaszeret napja kapcsán arról beszélt, hogy vajon szükséges-e emlékműveket emelni, szobrokat állítani?

A művelődésiházban a műsorral egybekötött hűség és hazaszeretet napi emlékezésen Cseresnyés Péter mondott beszédet

Fotó: Korosa Titanilla



- Van, aki egyértelmű nemmel felel, s vannak, akik ezt a felvetést nem is értik – fogalmazott. - Mert mi is ez az emlékmű? Kőbe zárt szeretetés hazaszeretet, hisz az emléktáblán szereplők nem csak a hazájukat szerették, hanem a benne élőket is. Értünk is harcoltak, s védték meg a Kerka-menti Magyarországot. Nekünk, kései utódoknak kötelességünk a kollektív emlékezet fenntartása. Kötelességünk, hogy tanuljunk a múlt eseményeiből, megvédjük magunkat a még csak hasonló traumáktól is.

Mint mondta: elődeink olyan tettet hajtottak végre, amellyel hűségüket és hazaszeretetüket bizonyították. Előttük tisztelegnek az emlékművel is, ahol megállva identitásukat erősíhetik.

Ezt követően Jánosi Péter a fiatalok nevében emlékezett az esemény kapcsán, majd az megemlékezők helyezték el koszorúikat az emlékműnél.

Hűség és hazaszeretet – Lovászi példa lehet



A rendezvény a továbbiakban az Olajbányász Művelődési Házban folytatódott, ahol a Mixolíd Kamarakórus műsora után Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet, melyben felidézte az 1919-es eseményeket, mikor a helyiek fegyverrel védték meg szabadságukat. Utalt arra, hogy elődeink mai szabadságukat végtelen áldozatokkal vívták ki, ebbe a sorba illik a lovásziak tette s azt is tudjuk, hogy függetlenségünket, önrendelkezésünket, országunkat és biztonságunkat csak magunk védhetjük meg. Erre tanított a történelem és ezt tesszük ma is. A lovásziak példájából ma is példát meríthetünk.

A rendezvényen részt vett Bata Hajnalka, a vármegyegyűlés alelnöke is.