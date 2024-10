Nagykanizsa is a jó ügy mellé állt Nagykanizsán az önkormányzat 2010-ben indította útjára azt a programot, melynek keretében a 14 éves lányoknak ingyenesen biztosította a méhnyakrákot is okozó HPV (human papilloma vírus) elleni védőoltást. Stimeczné dr. György Bernadette, a nagykanizsai egészségügyi alapellátási intézmény akkori és jelenlegi vezetője tíz évvel ezelőtti cikkünkben elmondta: "ez a program most érkezett a végéhez, idén oltjuk az utolsó évfolyamot, a 2000-ben született lányokat. Közben azonban megjelent egy kormánydöntés, mely szerint sok más európai országhoz hasonlóan a HPV elleni védőoltás a nemzeti oltóprogram részévé válik, ami azt jelenti, hogy a 12. életévüket már betöltött, de a 13-at még el nem ért lányok jogosultak lesznek az oltásra, várhatóan a 2014-15-ös tanév első félévétől. Ám így azok, aki idén őszig betöltik a 13. életévüket, kimaradnának mind az önkormányzati, mind az ősszel induló nemzeti oltóprogramból. Ezért a város közgyűlése úgy döntött, hogy a gyerekek érdekében az idei oltási programot kiterjeszti, és a 14 évesek mellett a 13 éveseknek is biztosítja az oltást."