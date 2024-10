Inkeyt előléptették

– Az isaszegi csatában az előrenyomuló csapatok élén haladtak – fogalmazott a történész. – Fontos mérföldkő volt életében 1849. április 10-e és a váci csata. Hiszen ezután Inkeyt előléptették őrnaggyá és megkapta a Magyar Katonai Érdemrend 3. osztályát. A 47-esek ott voltak a nagysallói ütközetben, a komáromi csatában, a debreceni ütközetben is. Szőlősön 1849. augusztus 13-án megtörtént a fegyverletétel. Inkey egyesével búcsúzott katonáitól. A szabadságharc utáni megtorlások őt is elérték: 1850-ben besorozták a császári és királyi 9. huszárezredbe, ahonnét váltságdíj fejében szerelték le. Aztán 1872-ben alezredessé léptették elő, de idővel jobban háttérbe szorult. Négy évvel később nyugdíjazták és rá pár évre 1882-ben Nagykanizsán hajtotta örök álomra a fejét.

A rettenthetetlen zászlótartó

Prof dr. Hermann Róbert szerint Püspöki Graciánra úgy emlékszik az utókor, mint a rettenthetetlen zászlótartóra. Grácián bizonyíthatóan 1829-től a nagykanizsai piarista gimnázium hallgatója volt. Majd 1834-ben már azt olvashattuk róla, hogy beállt az 5. huszárezredbe. Tanulmányai során magával Görgeivel is találkozott, majd miután ezredéhez visszaküldték, 1842-ben leszerelték. Az indoklás szerint „betyár és verekedő, sok adósságot tesz.”

Görgei személyesen tüntette ki

– Ezek után a sorsa nagyon nehézre fordult, rossz anyagi helyzetbe került – fűzte hozzá. – Ezért 1847-ben arra kényszerült, hogy eladja gelsei kúriáját. Képzettsége híján hivatalt sem vállalhatott. Csány László próbálta felkarolni és segíteni a fiatalembert. Ugyan 1848-as szerepvállalásáról nincsenek konkrét adataink, de nem volt nemzetőr és választó sem. Három vagy nyolc nappal a budai vár bevétele előtt állt be katonának. A 47-esek 1849. május 21-én rohamozták meg a Fehérvári Rondellánál a várat és az első zászlót Püspöky Grácián tűzte ki. A vár bevételét követően Görgei személyesen tüntette ki a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályával és szívélyesen üdvözlte. Állítólag hadnaggyá is előléptették. Grácián ezen a napon valószínűleg Buda egyik legismertebb embere volt, de a hírnév múlandó, mivel további szabadságharcos szerepéről nem maradt az utókorra semmi. A megtorlás időszakában nem sújtották külön büntetéssel, 1852-ben visszatért Zalába is, majd rövid időn belül 1861-ben ő is elhunyt.