Baldauf Csaba: A szállodában 28 év alatt 2 millió 760 ezer vendégéjszakát töltöttek el a látogatók

Fotó: szerző

A politikus kiemelte, ha a költségvetés lehetővé teszi, akkor jövőre mászófalépítési programot indítanának az iskoláknak, emellett továbbra is támogatják műanyagborítású sípályák, kerékpáros pumpapályák és futókörök építését. Már csak azért is, mert a WHO szerint az egészségi állapotunkat – a közkeletű vélekedéssel ellentétben – nem az ellátórendszer, hanem az életmód befolyásolja leginkább.

Révész Máriusz: Ha a költségvetés lehetővé teszi, akkor jövőre mászófalépítési programot indítanánk az iskoláknak

Fotó: A szerző

35 milliós beruházás

A mintegy 25 millió forint saját forrásból és 10 millió forint támogatással felépült mászóterem avatásán Tusnády Nimród sportmászó vezette be e sportág rejtelmeibe az érdeklődőket, majd a Hópárduc Fejlesztő Falmászást Jacsó-Papp Dóra mutatta be, ezt követően pedig a vendégek is kipróbálhatták az újabb adrenalinélményt.