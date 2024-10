A söjtöri Vizsi Krisztián is a magyar csapat tagja volt Párizsban, a "Ki a Mester két keréken?" verseny európai döntőjén

A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola diákja, Vizsi Krisztián a "Ki a mester két keréken?" elnevezésű kerékpáros vetélkedő zalai és országos döntőjét is megnyerte idén, majd a négyfős magyar csapat tagjaként a 9. helyen végzett a párizsi Európa-bajnokságon, ahol 17 európai ország legjobbjai vonultak fel. A söjtöri intézményben Klujber László tanár vezetésével 2002 óta foglalkoznak hangsúlyosan a kerékpározással - szabályossági, ügyességi, biztonsági szempontból. A "Ki a mester két keréken?" vetélkedő vármegyei fordulóiban rendre a legjobbak között vannak, 2014-ben Dávid Dániel személyében volt már egy tanítvány, aki a nemzeti csapatig is eljutott (akkor a svédországi Oslóban rendezték meg a nemzetközi seregszemlét), Vizsi Krisztián volt viszont az első, aki söjtöriként az országos döntőt is meg tudta nyerni.