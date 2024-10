A szépségipari erőpróbára hat intézmény 28 tanulója jött el, a felnőttek mezőnyében pedig hárman vetélkedtek, bocsátotta előre Bangó-Rodek Viktóra, a zalai kamara stratégiai koordinátora, hozzátéve, szakmai partnerük a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum volt. A Helikon szépe diák kategóriájában, Balatoni nyár mottóval fiatalos, bulizós fesztiválsminket kellett készítenie a résztvevőknek, míg a már végzett szakemberek Múzsák a Helikonról címmel a kreativitás és a szépség találkozását jelenítették meg alkotásaikkal.

Fantázia és kreativitás. A jövő szakemberei kitettek magukért

Fotó: ZVKIK

Helikon szépe

– Szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy a tanulók s a felnőttek megmutathassák tudásukat a kozmetika területén, ezért gondoltuk azt: nekivágunk, s életre hívjuk a Helikon szépe versenyt. Hatvan perc állt a versenyzők rendelkezésére, hogy elkészítsék alkotásaikat – mondta el Bangó-Rodek Viktóra.

Készül a remekmű a Helikon szépe versenyen. A résztvevők kreatív ötletekkel álltak elő

Fotó: ZVKIK

Fantázia és kreativitás

A szakmai versengés remek hangulatban telt, nagyon szép alkotások születtek, így e nap teljes sikert hozott, fűzte hozzá a stratégiai koordinátor. A munkák között még két hasonló sem volt: szárnyalt a fantázia és a kreativitás.

– Színes és mutatós sminkek készültek, amiket szakmai zsűri értékelt – fogalmazott Bangó-Rodek Viktória, aki szerint csodás kreációk születtek, köztük picit visszafogottak és extravagánsak is.

Egy mosoly az „emlékkönyvbe”, vagy épp az Instára…

Fotó: Belovári András

Más szakmákban is

A Helikon szépével a kamara hagyományt szeretne teremteni, később pedig más szépségipari szakmákban is szerveznének hasonlót, például a fodrászokat is versengésre hívva. Korábban egyébként már voltak hasonlók Zalában, de e hagyomány a Covid miatt megszakadt. Most a versengés mellett szépségipari konferencia is várta az érdeklődőket.

Munkában a zsűri. Nagyszerű alkotások születtek

Fotó: ZVKIK

Eredmények

A tanulói kategóriát Hajdu Mirella (Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Technikum) nyerte Vacik Bettina (BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum) és Kovács Hanna (Soproni SZC Handler Nándor Technikum) előtt. A zsűri különdíjjal jutalmazta Csongrádi Letícia (BKSZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum) és Horváth Anna (Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum és Szakképző Iskola) munkáját. A felnőttek viadalát Loch-Temleitner Tímea nyerte Benedik Fanni és Dianovics Viktória előtt.