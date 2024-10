Unger Ilona, Zala Vármegye Német Önkormányzatának és szepetneki német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a szepetneki német nemzetiségi önkormányzat Zalában egyedüliként és elsőként alakult meg 1994-ben. Ezután rendezték meg az első német nemzetiségi hagyományőrző hetet és a kapcsolódó gálaműsort az iskolások számára, illetve a nemzetiségi olvasótábort. Idén már a harminc éves jubileum kapcsán ünnepeltek s rendezték meg a programokat, közte német nyelvi versenyeket és a hét lezárásaként hagyományőrző estet a Szepetneki Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Erre a tanulók német nyelvű produkciókkal, dalokkal, mondókákkal készültek.

A harminc éves jubileum alkalmából tartott gálaműsor résztvevői, diákok, szereplők és vendégek

Fotó: Korosa Titanilla

Kocsis Andrea, a szepetneki Királyi Pál Általános Iskola igazgatója arról beszélt a rendezvényen, hogy intézményük ma Zala vármegye egyetlen olyan német nemzetiségi nyelvet oktató intézménye, amely a nemzetiségi értékek megőrzését és átadását, továbbítását is célul tűzte ki, és azt a gyakorlatban is megvalósítja. Céljuk a német nyelv tökéletesítése, népszerűsítése, a hagyományok megtartása mellett a helyi közösség összetartása is a nyelven keresztül, hisz hagyományaik csak akkor maradhatnak meg, ha megélik őket, s ők ezt teszik több mint 30 éve.

A gálaműsort megelőzően kézműves foglalkozást tartottak, illetve a nyelvi versenyek eredményeit is kihirdették. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan pedig az iskola 40 diákja Szekszárdon vesz majd részt német színházi előadáson.

A harminc éves jubileum alkalmából fellépett a szepetneki Királyi Kórus és a Grimmensteini Rézfúvósok

Fotó: Korosa Titanilla



Harminc éves jubileum és partnertelepülési együttműködés



Emellett megemlékeztek arról is, hogy a szepetneki önkormányzat és az ausztriai Grimmenstein önkormányzata 30 évvel ezelőtt írt alá közös partnertelepülési együttműködést. Az ünnepségre grimmensteini vendégek is érkeztek. Az egybegyűlteket köszöntötte Engelbert Pichler, Grimmenstein polgármestere és Gergály Szabolcs, Szepetnek polgármestere, illetve Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is.

