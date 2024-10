„Beregrákos! A harc már Munkácsért folyik, amikor hajnalra beérkezünk. Az útlezárásra mellénk rendelnek egy gyalogos szakaszt. Lövegeinket a kiépített és rejtett páncélelhárító állásból az l. hegyidandár parancsnoka, Lóskay [Ferenc] vezérőrnagy nyílt állásba rendeli a beton műútra és az abból elágazó keresztútra, a beásott gyalogság vonala elé, azzal a megokolással, hogy a gépágyú nem lehet hátrább, mint a gyalogos! Keresztet vetek a lövegeimre, s várom az orosz harckocsikat. Meg is jelenik először egy, amit Döbörünk [Döbörhegyi Ernő tartalékos zászlós, szakaszparancsnok] hihetetlen hidegvérrel ki is lő – kb. 30 méterről!

A Havas-üteg 36/40 M 4 cm-es légvédelmi gépágyúi nemcsak a repülők, hanem a harckocsik kilövésére is alkalmasak voltak (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára)

Fotó: ZH

Közben egy újabb harckocsi jön a kukoricásban, az út mellett. Hosszabb kísérletezés után Ernőnk ezt is kilövi. Jön a harmadik… Ez már okult, megáll tőlünk 600 méterre, s onnan kezdi lőni a lövegeket, gépkocsikat, meg a falut. Tehetetlenek vagyunk vele szemben! Gyalogságunk természetesen már sehol, állunk egyedül a közben már előre húzódó ellenséges aknatűzben. Jön az úton Munkács felől egy magyar Botond [terepjáró gépkocsi], páncéltörő löveget vontatva. Tőlünk kb. 600 méterre az is megáll, magyar ruhás katonák ugrálnak le róla, tűzkésszé teszik a löveget. Mi figyeljük, mi lesz ebből? Megtudjuk azonban ezt is hamar, mert gyilkos tüzet zúdít ránk. Ernő sem marad azonban adósa, hamarosan tűz alá veszi ezt is, és sikerül is kilőnie. Közben azonban nem feledkezik meg juttatni néhány lövedéket az aknavetőknek és előnyomuló gyalogságnak sem. Egyik lövegünk a másik után esik ki; vagy kilövik, vagy akadály miatt lesz használhatatlan.

Havas főhadnagy ütegének egyik légvédelmi gépágyúja tüzelőállásban Kárpátalján, az Uzsoki-hágó közelében fekvő Fenyvesvölgynél, 1944 szeptemberében (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára)

Fotó: ZH

Pillanatok alatt cseréljük ki a lövegeket [pontosabban azok csövét], s lövünk újra. Fogy a lőszer, fogynak a lövegek, de fogynak az embereink is… […] Közben oldalt, a falu két oldalán már előre szivárgott a muszka; most már nemcsak elölről, de oldalt és hátulról is lőnek bennünket aknával, golyószóróval, géppisztollyal. A gyalogos csoport parancsnoka is megsebesült; nincs, kitől parancsot kérjek a továbbiakra. A lövegeim is elakadtak már, nem tudunk lőni. Választhatok, vagy a tönkre ment lövegekkel bevárom szép csendben az oroszt, és hagyom, hogy »kinyírjanak« bennünket, vagy mentem a még menthető anyagot és az embereket. Ez utóbbit választva, menetkészültséget és visszahúzódást rendelek el, talán az utolsó percekben.”