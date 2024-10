A rédicsi kertbarátkör szakmai tanulmányútjáról Gaál Károly egyesületi elnök számolt be, s elmondta, hogy most közelebbi célpontot kerestek a kiránduláshoz, Szlovéniába utaztak és a Muravidék vendéglátója, Hancsik József borait is kóstolták.

De még ezelőtt Bánután jártak s meglátogatták a Muravidéki Magyar Önkormányzatok Nemzeti Közösségének bánutai mintagazdaságát, ahol a növénytermesztés mellett állatokat is tartanak. Megtekintették azt az akvapóniás melegágyat is, ahol a keringő vizet tilápia halak tisztítják és trágyázzák.

Bánuta után Gornja Radgona felé vették az irányt, ahol a Breznik pincészetet keresték fel, hallgattak borászati előadást a borkóstoló és a birtoklátogatás mellett.

Hancsik József borait is kóstolták a szakmai napon

Radgonáról hazafelé indultak, de még megálltak Dobronakon és betértek Hancsik Józsefhez, a Muravidék ismert vendéglátójához, aki borkóstolóval és bőséges, ízletes vacsorával várta a rédicsieket a dobronaki hegyen álló vendéglátóhelyen.

Gaál Károly hozzátette, hogy a szlovéniai túrán kellemes, jó minőségű borokat kóstoltak s élvezték a szlovén vendégszeretetet.