Gecse Péter alpolgármester elmondta, ez az időszak fokozott türelmet és egymásra figyelést igényel mindenkitől a temetők körüli megnövekedett forgalom és a korai sötétedés miatt.

Mindenszentek, Halottak napja: A zalaegerszegi önkormányzat, a városgazdálkodási vállalat, a rendőrség és a polgárőrség egy-egy képviselője várta a temetőbe a sajtó munkatársait

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalaegerszegen 17 temető van, ez 30 ezer hektáros területet jelent. Közülük 11 működik, 4 lezárt kettő pedig hősi temető. A fenntartásért és üzemelésért a Városgazdálkodási Vállalat felel, ilyenkor a zöld felületeket teszi rendbe, ügyel a fásításra. A két nagy temetőben (Göcseji úti és az Újtemető) zajlanak a zöldítési munkálatok, a Kiserdei úti sírkertben most újítják fel a tűzivíz és ivóvízhálózatot, de a védett sírok karban tartása is a vállalat hatásköre. A városrészi temetők közül az elmúlt időszakban kapott új kerítést a pózvai, az ebergényi és a ságodi. Az önkormányzati vállalat a lakossági bejelentések nyomán is elvégzi a szükséges javításokat.

Halottak napja a zalaegerszegi temetőkben

Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője mindehhez hozzátette, év közben is pontosan végzik a teendőket, mindenszentek és a halottak napja idején pedig biztosítják a hozzátartozók biztonságát, a gyalogutakat zuzalékolják, a lehullott lombot eltakarítják. A klímaváltozás miatt újabban még fűnyírásra is szükség van október végén. A hét végén a temetők reggel 6 óra és este 8 óra között lesznek nyitva, de gond esetén a ravatalozókon megtalálhatók az ügyeletes gondnokok telefonszáma. A sírkertekbe autóval behajtani csak engedéllyel és mozgássérült igazolvánnyal lehet. Az emelkedett hangulatról gyászzene gondoskodik.

Dr. Éder Tamás, a Zalaegerszegi Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője figyelmeztetett, hogy az Újtemetőnél október 31.-november 3. között reggel 9 és este 22 óra között Ságodi út irányából egyirányú lesz a forgalom a Kaszaházi út irányában, ezt mindenki tartsa be. A rendőrség óva int a nyitva hagyott autóktól, értéket, de táskát se hagyjunk benne látható helyen, ha lehet, kivilágított helyen parkoljunk, és a lakást, házat is gondosan zárjuk, ha elindulunk otthonról. A gyalogosok, kerékpárosok viseljenek láthatóvá tevő ruhadarabokat.