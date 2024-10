A VEOL közlése szerint a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szeptemberben Tihanynál tízezer darab menyhalat telepített a Balatonba, de ezt még az előző haltelepítés időszakában.

A telepítésről videós tudósítás is készült, amelyet itt lehet megtekinteni

Az őszi haltelepítés ugyanis néhány nap múlva, szeptember végén kezdődött meg az irmapusztai tógazdaság lehalászásával. Innen háromnyaras pontyokat vittek elsősorban a keleti medencébe és a középső medence déli partjára. Siófok, Balatonlelle, Zamárdi, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonszemes partjainál egyes településeken többször is telepítettek, és Keszthelyt is többször útba ejtették, ahol a ponty mellett süllőt, valamint egy- és kétnyaras csukát is a Balatonba engedtek.