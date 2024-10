A Prósza „PROMPT” az Aranyló Göcsej programsorozat idei záró eseménye volt.

A finom falatok sokakat csábítottak a Barabásszegi Turista Pihenőhelyre.

Fotó: Szalay Balázs

Hagyományos és különleges göcseji ízek

- Nagyon jól összeszokott csapattal kínáljuk a prószát, minden segítőre büszke vagyok. Ebben az évben már hozzávalók és ízek alapján álltak össze a konyhai brigádok, ki a burgonyás, ki a kukoricás málét sütötte, vagy az aludt tejes tésztát keverte, esetleg a kölest felügyelte. A prósza egy hagyományos, egyszerűen elkészíthető étel volt a Göcsejben, az alapanyagokat pedig ma is könnyen fellelhetjük hozzá – mondta Magai Ágota főszervező.

- Ezzel a gasztronómiai kalanddal zárul a Dombérozó őszi társrendezvénye, az Aranyló Göcsej. A programsorozat a zalai tájra, a helyi hagyományokra és az itt élő emberek életére irányítja a figyelmet. Arról is beszámolhatok, hogy a falvakból korábban elvándoroltak leszármazottai szívesen térnek vissza a rendezvényekre. Szintén megfigyelhető, hogy az értékes művészeti eseményekre is fokozott lett az igény. Az Aranyló Göcsejt a jövőben szeretnénk tovább bővíteni, még színesebbé és vonzóbbá tenni.

A kéktúrázók is jóllaktak Barabásszegen

A házigazda barátaival együtt már negyedik éve hívja a vendégeket Becsvölgyére, egy közös falatozásra, beszélgetésre. A Prósza „PROMPT” az Aranyló Göcsej programsorozaton belül azokra is számít, akik a természetbe vágynak és szívesen kirándulnak a környéken.

- Mivel október 12-e a Kéktúrázás Napja, ezért ma délelőtt a bakancsos turistákat is vártuk. Meg is érkeztek szép számmal, ráadásul nagyon messziről, Egerből, Kecskemétről, Karcagról és még Kalocsáról is jöttek. A göcseji prósza hírét minden bizonnyal messzire fogják vinni, hiszen mindenki jól lakottan és elégedetten folytathatta az útját - mesélte Magai Ágota.