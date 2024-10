Az osztrák sajtó beszámolója szerint az eset Burgenland tartomány északi részén, a magyar határhoz közeli szakaszon történt. A gyorshajtó sofőrt – aki a tilos jelzés ellenére két előtte haladó járművet is megelőzött – St. Margarethen település, azaz Szentmargitbánya közelében állították meg az osztrák rendőrök, s a jogosítványának azonnali bevonása mellett az autóját is lefoglalták.

Fotó: Arpan Bhatia / Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Márciustól szigorítottak

Az eset kapcsán általunk megkérdezett, Ausztriában élő vagy dolgozó magyarok szerint nem érdemes a szomszédos országban figyelmen kívül hagyni a közlekedési szabályokat, azokat ugyanis márciustól drasztikusan megszigorították, elsősorban a nagy baleseti kockázattal járó extrém gyorshajtások nullára redukálása, valamint a krónikus gyorshajtók kiszűrése érdekében. Mindez azt jelenti, hogy a megengedett sebességhatárt jelentős mértékben túllépő sofőrök már nemcsak pénzbüntetést vagy a jogosítványuk azonnali elvételét kockáztatják, hanem a járművük lefoglalását és elárverezését is. A jelenleg hatályos szabályok szerint ez a büntetés a lakott területen belül 130 kilométer/órát, illetve azon kívül a 180 kilométer/órát meghaladó sebességgel száguldozókat fenyegeti.

Az osztrák sofőrök szabálykövetők?

Kovács Róbert éveken át dolgozott Ausztriában, jelenleg is gyakran megfordul ott. Mint mondja, az osztrákok régóta tervezték a szigorítást, legalábbis arról viszonylag gyakran esett szó a televízióban. A férfi azt is hozzáteszi, ez a drasztikus lépés az új szabályozás bevezetésekor az osztrák közvéleményt is megosztotta, bár a lakosság többsége támogatta azt.

- Az osztrák sofőrök a saját hazájukban általában szabálykövetők – folytatta. – Ha elő is fordul náluk a sebesség túllépése, az nem olyan nagy mértékű, amit ilyen extrém módon büntetne a rendőrség. A kisebb fokú kihágásért viszonylag kis összeget szabnak ki, ezt a saját példám alapján is mondhatom. A közelmúltban beleszaladtam egy telepített traffipaxba. Éjszaka, fáradtan jöttem hazafelé, ráadásul még azt is tudtam, hogy azon a szakaszon hol találhatóak a sebességmérők, de talán elbambultam, s ezért léptem rá a gázpedálra, aminek következtében 112 kilométer/órás sebességgel mértek be olyan helyen, ahol 100 kilométer/óra a megengedett sebesség. 45 eurós büntetést kaptam érte.