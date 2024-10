Bár a rendőrség hivatalosan nem erősítette meg, de több mint valószínű, hogy egy disznóöléshez használt taglópisztollyal ölte meg kétéves kisfiát a zákányi férfi, aki ezt követően letakarta a holttestet és még napokig halott fiával élt a házban. Arról a zaol.hu is írt, hogy a gyerekgyilkos férfi és volt párja, akitől a kisfiú is született, se veled, se nélküled kapcsolatban éltek, a nő hol elköltözött, hol pedig kibékült a férfival. Most azonban már hónapok óta külön éltek, a férfi csupán láthatásra vihette el a kétéves kisfiút, de többször is előfordult, hogy nem hozta vissza a megadott időpontra a gyereket.

A kétéves kisfiú állítólag már napok óta halott volt

Fotó: Szakony Attila

Drog- és alkoholproblémák állhattak a gyerekgyilkosság hátterében

A somogyi faluban arról is lehetett hallani, hogy a férfinak drog- és alkoholproblémái voltak, ha ivott, agresszívvé vált. A gyilkosságot megelőző napokban több videót is feltöltött a közösségi oldalára, melyekben fenyegetőzött és lőszereket vett a szájába.

Értesítették a rendőröket

A sonline.hu beszámolója szerint: a kétéves kisfiú Csurgón élt édesanyjával. A tragédia idején éppen láthatáson volt az apjánál, akinek pénteken kellett volna visszavinnie gyermekét az anyjához, de a kisfiú nem érkezett meg. Az édesanya és családja ekkor értesítette a rendőrséget, de a kiérkező járőrök intézkedést nem foganatosítottak. Ezt nem hagyta annyiban az édesanya, ezért szólt a gyámügynek, hogy a kisfiú még mindig nincsen otthon. Ezután mentek be a rendőrök a férfi házába október 14-én, hétfőn, de addigra már megtörtént a tragédia. Amikor az apa észlelte, hogy bementek a házába a rendőrök, megpróbálta magát is fejbe lőni a gyilkossághoz használt disznóölő taglópisztollyal, de a lövedék nem okozott halálos sebet.

Emberi ésszel nehezen felfogható, hogy egy apa miként tud ilyen aljas gaztettet elkövetni, ezért többen is úgy gondolják, hogy a zákányi férfi zavart elmeállapota közrejátszott a bestiális cselekedetben.