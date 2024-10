A klub vezetője, Katona Valéria az indulás előtt szólt a gyalogló világnap kampány céljáról és fontosságáról, a mozgás egészségmegőrző szerepéről. A gyaloglók megismerkedhettek a nordic walking botok használatával is, majd a parkerdei szabadtéri sport- és fitneszeszközöket is kipróbálhatták. A zalaegerszegi program kapcsolódott a Magyar Szabadidősport Szövetség koordinálásával idén is útjára indított Világ Gyalogló (HÓ)Nap országos eseménysorozathoz.

Ennek keretében arra hívtak, hogy október 1-31. között a lehető legtöbb magyarországi településen valósuljanak meg a programhoz kapcsolódó túrák, melyekkel felhívják a figyelmet a gyaloglás, mint a legegyszerűbb mozgásforma jótékony hatásaira. A közös gyaloglás pedig nemcsak a szükséges mozgást biztosítja, hanem a közösségi, baráti kapcsolatokat is erősíti, ami az idősebb korosztály számára különösen fontos.