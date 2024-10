A „Kertből a polcra” elnevezésű szombati rendezvény Zala tradicionális ízeihez és a kiskertekben megtermelt gyümölcs- és zöldségfélék tartósításához kapcsolódott.

Az andráshidai háziasszonyok nem csak bemutatták a dödölle készítését, hanem meséltek is a régi zalai ételekről. A fotón jobbra Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója.

Fotó: Szalay Balázs

- A konyha átadásával nagy álmunk vált valóra, az intézményben most már a legmodernebb felszerelések segítségével rendezhetünk gasztronómiai képzéseket és kóstolással egybekötött nyílt napokat. Terveink szerint a legjobb zalai szakácsok közreműködésével mutathatjuk be tanfolyamainkon a régi és az új receptek elkészítésének fortélyait – mondta el a zalaegerszegi eseményen Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója.

- A nyitónapon a helyi étkek főzése mellett gyümölcsöket aszaltunk, káposztát savanyítottunk, céklát tartósítottunk, de raktunk el vegyes csalamádét is. Az emeleten a Göcseji Kézműves Egyesület tagjaival stelázsicsíkokat varrtunk és csipkéztünk.

Juhtúrós dödölle is készült a Göcseji Tudásközpontban

- Az Andráshidai Gazd’asszony Klub tagjai hagyományos zalai dödöllét készítettek úgy, ahogy generációk óta odahaza is teszik. Ugyanakkor hívtunk egy fiatal szakácsot, Major Bencét is, aki az étel elkészítésénél a saját kreativitását felhasználva mutatta meg, hogy férkőzhet a tradicionális konyha remekművei közé a modern ízvilág. A látogatókat egy kérdőív kitöltésével biztattuk arra, mondják el, a jövőben milyen programokat látnának szívesen a tankonyhában – tette hozzá az intézményvezető.