A Göcseji tél, a Göcseji ősz után jelent meg a Göcseji tavasz a napokban a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület kiadásában, amelyet hétfőn mutattak be a sajtónak a zalaegerszegi városháza tanácstermében. Az egyesület a Göcseji Falumúzeum, valamint Zalaegerszeg önkormányzata együttműködésével kezdett neki a Göcsej tájegységben élő ember hajdani életmódját, ünnepeit, munkáját bemutató képes kifestő füzetsorozat kiadásának. A benne található játékos feladatok révén családi múzeumpedagógiai foglalkoztató kiadványként is működő könyvecske meséjét (melynek főhőse Karcsi) Balaton László író, a falumúzeum munkatársa jegyzi, a rajzokat Molnár Éva készíti. A Göcseji tavasz lapjain olvasható történet társszerzője Papp Tamás, az egyesület vezetője.

A Göcseji tavasz című kiadvány és a könyvjelzők

Fotó: Pezzetta Umberto

Göcseji Tél, Ősz után Göcseji Tavasz

A kötet előszavát jegyző Balaicz Zoltán polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, a nem csak gyerekeknek szóló rajzos füzet a Göcsej iránti kötődést, az indentitást is növelheti a legfiatalabb korosztályban. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ jóvoltából az első osztályosok már meg is kapták a kiadványt. Papp Tamás a kultúrmissziós törekvéseik bizonyítékaként bemutatta azokat a könyvjelzőket, melyeken Zalaegerszeg épített örökségét jelenítik meg, s hozzátette, a folytatásban Keszthely, Nagykanizsa és Lendva is hasonló kiadványokon jelenik majd meg. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok főigazgatója a kiadvány közösségi múzeumhoz kapcsolható értékeit emelte ki, Varjú András, a Göcseji Falumúzeum vezetője pedig emlékeztetett az első, Öreg malom boldogsága című kiadványra, és a történetszövés lehetséges folytatására buzdított.

Molnár Éva megköszönte a lehetőséget, Tuboly Andrea, a Zalaegerszegi Tourinform Iroda vezetője elmondta, a látogatóik körében népszerű a korábbi két füzet, amelyekhez újabb évszak sorakozik fel. Balaton László távollétében írásban köszönte meg a sorozat támogatóinak az értékőrzést, értékközvetítést.