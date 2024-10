A résztvevők rendkívül érdekes és színes előadásokat hallhattak Ghánáról, Etiópiáról, Szíriáról, Tanzániáról és Ugandáról. A Georgikon rendezvényére ellátogatott dr. Ilgar Orujov, az Azerbajdzsáni Fiatal Tudósok, Doktoranduszok Szövetségének elnöke és dr. Elvin Malikov, a Bakui Állami Egyetem vezető oktatója is. Az érdeklődők 12 országból jöttek, s persze csatlakoztak hozzájuk hazai hallgatók is.

Tizenkét országból jöttek idén külföldi hallgatók a Georgikonra

Fotó: Georgikon

A campuson már hagyomány, hogy külföldi hallgatókat fogadnak különböző ösztöndíjprogramok segítségével. A Georgikonra általában afrikai és ázsiai országokból érkeznek – idén főként a növényorvos mester-, illetve a doktori képzésre.

Az érdeklődők számunkra egzotikus helyszínekről hallhattak előadást

Fotó: Georgikon

– Tapasztalataink szerint nagyon jól érzik itt magukat, s persze a lényeg: értékes tudást kapnak, amit később otthon kamatoztathatnak – bocsátotta előre dr. Szabó Péter főigazgató-helyettes. – Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy segítsük a beilleszkedésüket, ez volt a célja ennek a nemzetközi estnek is, amely során a hazai és külföldi hallgatók közelebb kerültek egymáshoz.

Dr. Elvin Malikov, a Bakui Állami Egyetem vezető oktatója hazája agráriumáról is beszélt

Fotó: Georgikon

Bakui nyitás

A kultúrák randevújának különös hangsúlyt adtak az Azerbajdzsánból érkezett vendégek, akik már régóta jó kapcsolatot ápolnak keszthelyi kollégáikkal. Plusz aktualitást jelent, hogy dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora nemrégiben jelentette be: az agráregyetem új campust nyit Bakuban. Ez lesz a MATE első Európán kívüli képzési helye.

Terülj, terülj, asztalkám… A vendégek különlegességeket is kóstolhattak

Fotó: Georgikon

Megújult a gyakorlati képzés a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen idén befejeződött a gyakorlati képzést és a kutatást szolgáló cégek és intézmények integrációja

az új gazdasági társaság gödöllői központtal működik, s négy megyében, öt telephelyen, összesen 3548 hektáron gazdálkodik

a cég szántóföldi növénytermesztéssel, kertészettel és szőlészettel foglalkozik, emellett számos állattartó teleppel rendelkezik, ahol több mint 14 ezer jószágot látnak el minden nap

Jó képességű hallgatók

A Georgikonra idén több mint húsz külföldi hallgató érkezett, akikről dr. Szabó Péter azt mondta: nagyon jó képességűek és lelkesek, inspiráló számukra, hogy külföldön tanulhatnak, s ugyanez a korábbi években érkezettekről is elmondható. Ráadásul bekapcsolódnak a kutatásokba, emellett aktívan részt vállalnak a közösségi életben is. A főigazgató-helyettes szerint „nagyon jól be tudnak illeszkedni az egyetem mindennapi életébe”.