Nemrég a tűzifavásárlás kapcsán megírtuk, hogy száraz tüzelőt érdemes vásárolni, lehetőleg az előző évben, de legkésőbb tavasszal, megbízható helyről. A Külsősárdon élő, már nyugdíjas Bulin István így is tesz, szerinte a fűtés fával a legjobb, bár biztonsági megoldásként gázkazánt is beszereltetett, de csak akkor kapcsolják be, ha több napra elutaznak otthonról.

Fűtés fával, cserépkályáhában - hangulatos és kellemes meleget ad

Fotó: Korosa Titanilla

- Bárhol éltem, fával fűtöttem, életem része a fa, nagyon szeretem, mert teljesen más hőérzetet ad, mint a száraz radiátorok és hangulatos is – kezdte. - A tüzelőt a Zalaerdő Zrt.-től szerzem be, többnyire csert, tölgyet, de szeretem a bükköt is. A tűzifavásárlásnál figyelem az akciókat, de aztán mindig úgy járok miután már megvettem, hogy jó lett volna még egy kicsit várni, mert újabb kedvezményeket hirdetnek – mondta. - Általában 10 köbméter tűzifát veszek minden télre, előre gondolkodok egy-másfél évvel és ha lehetséges, akkor téli termelést. Erdész családból származom, van némi rálátásom, hogy az ebben az időszakban vágott fának kisebb a nedvességtartalma. Egy ideje nem méterben, hanem két-három méteres hosszban adják. A tüzelő mellett persze a kiszállításért is fizetni kell. Meg kell mondjam, nekem, kisnyugdíjasnak drága a tüzelő, félmillió forintot össze kell rá gyűjteni évente, s a szállításra is ráfizetem még egy köbméter árát. Aztán persze munka is van a fával, többször hozzá kell nyúlni, amíg kályhakészen már csak fűtenünk kell a hasábokkal.

Mint mondta: idén már nem maga végezte a munka dandárját, családi és vállalkozói segítséggel fűrészelték és rakták össze a tüzelőt.

Fűtés fával: a száraz tüzelő adja le legjobban az energiát

- Ennek a tűzifának még száradnia kell egy-másfél évet, hiszen a száraz tüzelő adja le legjobban az energiát - folytatta. - A méteres fát szalagfűrésszel vágom kályhakészre, mindig előre egy hónapra valót. A házban kombinált cserépkályhával fűtünk, a fűtés 90 százalékát fával oldjuk meg, de a kályhába be van építve egy úgynevezett patkó, ami meleg vizet generál, ezzel felfűtjük a radiátorokat is. Vagyis a fatüzelésű cserépkályha melegen tartja a házat.