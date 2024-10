Ilyen a fodros káposztagomba, amely, ahogy az elnevezése is jelzi, fodros lapocskákból álló, tekervényesen összetett termőtesttel rendelkezik. Élő és elhalt fenyők törzsén, tuskóján, gyökerén növekedik, augusztustól novemberig terem.

A fodros káposztagomba nagyon finom, de csak a fiatal példányait érdemes fogyasztani

Fotó: A szerző

Félgömb vagy gömb alakú termőtestének alsó része gyakorta tele van fenyőtűlevekkel, ezért is nehéz tisztítani. De megéri, mert zöldséglevesben és pörköltként is kiváló. Nemcsak kellemes íze miatt, hanem mert húsának rugalmas állagát megőrzi. Egyszerűen nem lehet szétfőzni. A fodros káposztagombára is igaz, hogy a csak a fiatal példányait érdemes fogyasztani. De mielőtt ezt tennék, a begyűjtött gombát vizsgáltassuk meg. A zalaegerszegi piacon kedden és pénteken, illetve az októberi szezonban szombaton is rendelkezésre áll a gombaszakellenőr 10 órától ingyenes vizsgálattal. A fodros káposztagomba is összetéveszthető más fajokkal, így a korallgombákkal, amelyek közül nem mindegyik ehető. Hogy még milyen gombafajokat érdemes keresni Zalában, arról korábbi cikkünkben írtunk.