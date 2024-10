A médiatudatosságra fókuszált a XX. Göcsej Filmszemle

A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola csaknem száz tanulójának látogatásával indult pénteken a XX. Göcsej Filmszemle. A 7. és 8. osztályos diákok a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában a kortársaik által készített alkotásokat nézték meg. A programsorozat szombaton a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában filmvetítésekkel és szakmai fórummal folytatódott. Ez utóbbi egy kerekasztal-beszélgetés volt, amelyen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértői várták az érdeklődőket. A vásznon bemutatott alkotásokra elsősorban a délutáni órákban voltak kíváncsiak a zalaegerszegiek, akik odahaza is bepillanthattak a szemle programjába azzal, hogy a városi televízióra kapcsoltak. Aki esetleg így is lemaradt, figyelje a tévé kínálatát, hiszen a következő időszakban újra műsorra tűzik a nevezett filmeket, tette hozzá Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Médiacentrum vezetője. A XX. Göcsej Filmszemle fődíjas alkotása Berta Enikő Magda naplója című filmje lett. Dokumentumfilm kategóriában a Mathiász János, a Szőlők királya című alkotást jutalmazták. A kisjátékfilmek közül Dér András pályaműve, A Rubens lány lett a legjobb. Az alkotó a filmetűdök kategóriában is aranyérmet szerzett, méghozzá a Sülyi Péterrel közösen elkészült Testamentum című filmjével.

Hagyományőrzés a gasztronómia jegyében Becsvölgyén

Ínyenc vendégekkel és kirándulókkal telt meg szombaton Becsvölgyén a Barabásszegi Turista Pihenőhely, amelynek környékén egész nap finom falatok illata szállt a levegőben. Magai Ágota és barátai jóvoltából ismét többféle málét lehetett kóstolni, az elkészítésével megismerkedni, vagy recepteket gyűjteni. A Prósza „PROMPT” az Aranyló Göcsej programsorozat idei záróeseménye volt. A programsorozat a zalai tájra, a helyi hagyományokra és az itt élő emberek életére irányítja a figyelmet. A falvakból korábban elvándoroltak leszármazottai szívesen térnek vissza a rendezvényekre. Szintén megfigyelhető, hogy az értékes művészeti eseményekre is fokozott lett az igény. Az Aranyló Göcsejt a jövőben szeretnék tovább bővíteni, még színesebbé és vonzóbbá tenni.