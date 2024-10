A német alakulatok tankokat is bevetettek

Királytigris a sárban...

Az 1945. március elején indított támadások során a németek lehetőségei és ereje a végét járta, ezért végső megoldásként Királytigris nevű tankjaikat küldték a harcokba. A márciusi időjárás azonban nem kedvezett a bevetésnek, a nagytömegű páncélosok a sárba ragadtak, az oroszok ellentámadása miatt a hátrálásra kényszerülő német seregek felrobbantották a tankokat.

Junkers 88-as vadászgép a Balatonban

A szárazföldi harcok mellett a Balaton vidékét nagyban érintette a légi háború is, melynek eredménye az lett, hogy számos roncs zuhant a tóba. Egyes gépeket könnyen megtaláltak, de akadtak olyanok is, amelyek teljesen eltűntek. A későbbiekben több nevezetes roncskiemelés történt a tónál. Az egyik ilyen 1973-ban történt Alsóőrsnél, amikor a szovjet gépben még a pilóta csontmaradványait is meglelték. 1996-ban Balatonföldváron találtak meg egy Junkers-88-as német vadászgépet.

Repülőgép roncs kiemelése a Balatonból

A Balaton vidékén a harcokkal párhuzamosan nagy népességmozgás zajlott, sokan az ország elhagyására készültek, a fővárosiak balatoni villájukban húzták meg magukat. Jelentős lengyel menekült csoportok tartózkodtak ekkoriban hosszabb ideig a vidéken. Elsődleges központjuk Zamárdi és Boglár lett, ahol iskolai oktatást is szerveztek számukra. Ügyüket felkarolta és képviselte az karizmatikus egyházi vezető, Varga Béla boglári plébános és Antall József miniszterelnök édesapja, dr. Antall József miniszteri tanácsos is.

A matrózok mentették a menthetőt

A harcok során és a bevonuló szovjet csapatok megtorlásának eredményeként a helyi civil lakosságot sok atrocitás érte, több esetben tragikus halálesetek történtek, a településeken a lányok, asszonyok bujkálni kényszerültek a szovjet katonák erőszakos fellépése miatt. A polgári lakosság szenvedései mellett a harcok épületkárokat okoztak, de a balatoni hajóállomány egy része is megsemmisült. A hajós szakemberek, matrózok megpróbálták menteni a menthetőt. Egy korszakról szóló memoár – Borbély József tollából – szerint: „A hajósokból önkéntes csapat alakult. Egyetlen fatestű vitorlás állt rendelkezésükre, melynek korhadt palánkjain keresztül állandóan szivárgott a víz. Napközben evvel a vitorlással dolgoztak, mikor az időjárás engedte, áthajóztak hozzánk, szeretteikhez a déli partra. A kiemeléshez saját kézi eszközeik, a hajógyárban talált kötelek és a háború után megmaradt ballonok, tartályok, kézi szivattyúk, felújítható sóják – kisebb, még úszóképes – uszályok álltak rendelkezésökre. Nem egy háborús roncsot alakítottak át annak érdekében, hogy valamiféle – bár kezdetleges – gépi erővel rendelkezzenek. A víz alatti munkákat teljesen eszköztelenül, saját „búvárkodásukkal” végezték. Közülük többen, a munkák közben szereztek életre szóló egészségromlást, de dolgozni akartak és ehhez munkaeszközeiket – hajóikat – a víz alól kellett kiemelni, menteni, kijavítani.”