A terített asztal mellé ültetett sorstársakat Choma Balázsnak, a vármegyei és vendéglátó Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesület közös elnökének megnyitója után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a fehér bot napja alkalmából, kiemelve, hogy minden tiszteletet megilletnek a sorstársi szervezetek, amelyek nemcsak védik fogyatékkal élő tagjaik érdekeit, de segítséget is nyújtanak mindennapjaik megkönnyítéséhez, erőt adnak egymásnak a nehézségek elviseléséhez, szervezik művelődésüket, szabadidejük hasznos eltöltését.

A fehér bot napja alkalmából szervezett ünnepséget az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub Dalkörének műsora színesítette

Fotó: Fincza Zsuzsa

Zalaegerszeg büszke az immár 19 éve működő látásfogyatékosok kistérségi egyesületére, hangsúlyozta a polgármester, aktív munkájukkal ugyanis az egész város közösségi életét gazdagítják. A települési önkormányzat és az egyesület korrekt és jó kapcsolatának köszönhetően a fejlesztésekben, építkezéseknél, felújításoknál figyelembe vehetik a szakmai tanácsaikat, s így egyre több területen biztosíthatják a látássérültek számára is az akadálymentes közlekedést, könnyíthetik meg a tájékozódást, a mindennapi életet.

Varjasi Gábor, a dalkör vezetője, az egyesület segítője mókás verssel nevettette meg az egybegyűlteket

Fotó: Fincza Zsuzsa

Choma Balázs elnök megköszönte az önkormányzat 250 ezer forint támogatását, amellyel a rendezvényeiket segítették. Sikereik között beszámolt többek között a vármegye határain is túlnyúló, az idén ősszel immár 6. alkalommal szervezett kulturális vetélkedőről, amellyel jeles zalai emberek hírnevét öregbítették. Egészségmegőrző programjaik között a betegségelőzést, a rehabilitációt is szolgáló egészségnapok mellett kirándulásokat, fürdőzéseket szerveztek, segédeszközöket szereztek be és juttattak a rászorulóknak, s pénzbeli támogatásban részesítették őket.

Choma Balázs elnök beszámolt a sikeres programjaikról

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az ünnepséget a Zalaegerszeg-Csácsbozsok Évgyűrűk Nyugdíjas Klub Dalkörének több mint egyórás műsora színesítette. Az énekkar vezetője, Varjasi Gábor, a sorstársi egyesület állandó segítője jóvoltából alkalomhoz illő slágerekkel, operettegyveleggel, népdalcsokorral, látássérült írók, költők verseivel és novelláival ajándékozták meg vak és látásfogyatékos embertársaikat.

A találkozó közös ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult.