Farkas István 1887-ben született Budapesten, a neves, könyvkiadásról is híres Wolfner családban. Korán megmutatkozó festőtehetségként Mednyánszky László kitűnő festő tanította. A festőbaráttal közösen (1901-1902 táján) fedezte fel először a szigligeti öblöt és szerette meg a Balaton vidékét. Már 17 esztendősen szerepelt a Nemzeti Szalon kiállításán, majd a nagybányai iskola tagja lett. Bejárta Európát, székhelye és festészetének nagy inspirálója Párizs lett. Kint tartózkodását megszakította a katonai behívója: felderítő tiszt lett az első világháborúban. Háborús naplójában átütő tájképeket, rajzokat láthatunk. Festményein is megjelent a háborús kataklizma pusztító hangulata. Később hazatért, újfent Párizsba költözött, ekkor már feleségével, a szintén festőként jegyzett Kohner Idával. Talán ezek a francia évek teltek számára a legnyugodtabban. A kávéházak, néger táncosnők, a dzsessz és a művészvilág elevenedett meg Farkas egyedi, de kiművelt munkáin. Montparnesse-i műtermét az egész párizsi művészvilág ismerte. A párizsi életképeken kívül ekkor kezdett bele az átütő erejű tájábrázolások készítésébe is, elsősorban a tengerparti motívumokat kedvelte. Az 1930-as évekre azonban megváltozott a világpolitika, újfent megérezte a háború előszelét, közben pedig családi okok miatt vissza kellett térnie szülőhazájába. Át kellett vennie édesapja nagymúltú cége, a Wolfner-Singer vezetését. Nagy vágya, hogy újra, hosszabb időt tölthessen Párizsban, már nem igen valósulhatott meg. Viszont lett egy új, fontos helyszín, amely nem más volt, mint a Balaton. A választott vidék a korábban megszeretett Szigliget lett, bár 1921-ben Balatongyörökön – ahol Nagy István festővel alkotott – is rácsodálkozott a táj gyönyörűségére.

1936-ban már elkészült kétszintes nyaralójának terve, amelyben műterem is volt. Szigligeten, a Kamonkő alatt elhelyezkedő impozáns nyaralóból belátta az egész szigligeti öblöt, a lelki megnyugvást hozó balatoni táját. Művein, ábrázolásain ideiglenesen eltűnt a minden képén tetten érhető szorongás, rossz hangulat, szomorúság. Balatoni tájképei és csendéletei egyedi, összetéveszthetetlen stílusukkal a Farkas-életmű fontos állomását képezik. A balatoni táj