- Először kaptuk meg az Ezüst Eötvös-díjat az ország egyik legjobb, 40 000 hallgatóval rendelkező egyetemétől érdi és szombathelyi gimnáziummal együtt - mondta az igazgatónő. - A budapesti három, legtöbb diákot küldő gimnáziumot külön díjazzák. Prof. Dr. Darázs Lénárd rektorhelyettestől vehettem át a díjat másik öt vezető kollégámmal együtt. Nagy elismerés ez a tantestületünk munkájának, hiszen idén 100 százalékos volt a továbbtanulási arányunk, tehát minden jelentkező diákunk felvételt nyert felsőoktatási intézménybe. A jogi, a mérnöki, az orvosi pálya mellett a tanárit is többen választják. A Kölcsey közössége célul tűzte ki, hogy ott legyen az első száz hazai gimnázium rangsorában.

Ezüst Eötvös-díj: a díj és a plakett

Fotó: ELTE

A kölcseysek között Budapest mellett a pécsi és a győri egyetem népszerű, a reál és a humán tantárgyak egyaránt kedveltek.

- Idéntől az ELTE partneriskolája vagyunk, hat tanár szakos végzős hallgató tölti nálunk a gyakorlatát, közülük hárman egerszegiek, örülnénk, ha itt is maradnának.

Az ELTE-Feszten adták át az Eötvös Ezüst-díjat

Fotó: ELTE

A Kölcsey tanári kara éppen átalakulóban van, a nyugdíjba menők után pályakezdők is beléptek, jelenleg nincs is be nem töltött állás. Az igazgató az érzékelhető lendület és az innováció jelenlétét erősségüknek tartja. A tárgyi infrastrukturális feltételek adottak, és a tanáregyéniségekben sincs hiány, tette hozzá. A volt diákok is kötődnek az iskolához, a pályaorientációs napokra szívesen jönnek vissza, hogy beszámoljanak a karrierlehetőségekről.