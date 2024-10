Emlékek és emlékezet

Pénteken 9.30-tól tartja Emlékek és emlékezet címet viselő konferenciáját a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság a hévízi Gyógyfürdőkórház kultúrtermében. A látogatók délután zalai kötődésű folyóiratokkal, majd nemrégiben megjelent könyvekkel és szerzőikkel ismerkedhetnek meg, a programot pedig 18 órától A keszthelyi fehér ember című film vetítése zárja.

A jó evés a legjobb mulatság

Korabeli fényképek, képeslapok és reklámok mutatják be a boldog békeidők gasztronómiai világát a keszthelyi Festetics-kastélyban pénteken 17 órától A jó evés a legjobb mulatság című programon. A látogatók bepillantást nyerhetnek a főúri rezidencia könyvtárának szakácskönyveibe, s megnézhetik a díszebédlőt is.

Gesztenyefesztivál

Színes, vidám programokkal és gesztenyés finomságokkal várja látogatóit IX. Gesztenye fesztivál szombaton és vasárnap a keszthelyi Tavirózsa kalandparkban. A szakmai előadások mellett lesznek bemutatók, versenyek és számos fellépő is.

Gasztrotúra

Ínycsiklandó kulturális program várja az érdeklődőket szombaton 14 és 20 óra között a keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Gasztrotúra a Pelsótól a Balatonig című rendezvény korokon átívelő kalandozásra hívja az érdeklődőket az ételek és a bor világába. A kézműves-foglalkozáson pedig római kori ivóedényt készíthetnek agyagból a látogatók.

A bencések és a Balaton

A bencések és a Balaton címmel a győri Loyolai Szent Ignác-templom fiúkórusa ad hangversenyt szombaton 16 órától Keszthelyen, a Kis Szent Teréz kármelita rendház udvarán. A program során Barkó Gábor Ágoston bencés szerzetes, a tihanyi apátsági múzeum igazgatója tart előadást, s kóstolni is lehet a szerzetesközösség termékeiből.

Termelői piac

Szombaton Nován, a Zénó Presszónál 13-tól 16 óráig tartanak termelői piacot. Az árusított termékek közt találhatnak az érdeklődők húskészítményeket, lekvárokat, sajtokat, mézet, gyógynövényeket, gyógyteákat, levendulatermékeket és más készítményeket is.

Szüreti mulatság

Szombaton Lentihegyen, a Lentihegyi Beugró szervezésében rendeznek szüreti mulatságot. Főzőverseny kezdődik 10 órakor értékes díjakért, 11-kor parasztvetélkedő, 13.30-kor szüreti felvonulás szerepel a programban. A továbbiakban 15.30-tól fellép a Kerka Táncegyüttes, a Fanatic Jump csoport, 16.30-kor tartják a főzőverseny eredményhirdetését, majd bál kezdődik. Emellett készülnek gyerekprogramokkal, analóg fotózással, kézművesvásárral és szabadtéri kiállítással is.

Csömödérben vasárnap 14 órakor kezdődik a szüreti felvonulás, a résztvevők a közösségi térről indulnak s járják be a község utcáit.

Göcsej Filmszemle

Október 11-én, pénteken 9 órakor diákfilmek vetítésével kezdődik a jubileumi, XX. Göcsej Filmszemle a Zalaegerszegi Televízió stúdiójában. 18 órakor nyílt nap keretében lehet megtekinteni élőben a Híradót, majd 18 óra 30 perckor a KultúrKör magazint a Göcsej Filmszemle megálmodóival és megvalósítóival. Október 12-én, szombaton ugyancsak reggel 9 órakor kezdődik a filmvetítés. 16 órakor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakértői, Kollarik Tamás (elnöki főtanácsadó, NMHH, egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem), Lovass Tibor (HTOE elnöke), Császár Miklós (Bűvösvölgy Médiaértés-oktató osztály osztályvezetője) lesznek a fórum vendégei, a beszélgetést a ZTV műsorán lehet követni. 18 órakor adják át XX. Göcsej Filmszemle legjobbjainak a díjakat, s ezt követően levetítik a fődíjas alkotást.

Kiállítás

Október 11-én, pénteken 17 órakor nyílik kiállítás Zalaegerszegen, Göcseji Tudásközpontban a 25 éves Zalai Csipkeműhely tagjainak alkotásaiból. A résztvevőket dr. Vadvári Tibor alpolgármester köszönti. A kiállítás november 13-ig tekinthető meg.

Prósza „PROMT”

Október 12-én, szombaton 10-16 óra között az Aranyló Göcsej rendezvénysorozat részeként Prósza „PROMT” lesz Becsvölgyén, a Barabásszegi Turista Pihenőhelyen. A helyszínen többféle prószát, málét lehet kóstolni, az elkészítésükkel megismerkedni, recepteket gyűjteni. Október 12-e a kéktúrázás napja, így ezen a programon az erre kirándulókat is szívesen várják a szervezők.

Helyi Termék Vásári Forgatag

Október 12-én, szombaton 7-13 óra között rendezik meg az októberi Helyi Termék Vásári Forgatagot Zalaegerszegen. A Göcseji Tudásközpont programjai a kiskertünkben megtermelt gyümölcs- és zöldségfélék tartósításához kapcsolódnak. Ugyancsak ezen a napon első alkalommal nyitják meg a tankonyhát a látogatók előtt. A konyhában megismerhetik a hagyományos s az új recepteket, eljárásokat, így a káposztasavanyítást, a céklatartósítást, a vegyes csalamádé készítését, az alma, körte és füge aszalását. Szombaton dödöllét is készítenek hagyományos módon és újragondolt recept alapján. Az emeleten a Göcseji Kézműves Egyesület tagjaival stelázsicsíkokat varrhatnak és horgolhatnak a résztvevők.

Rétesnapi összejövetel

Október 12-én, szombaton 14 órakor tartja rétesnapi összejövetelét az Őszirózsa Nyugdíjas Klub a botfai közösségi házban. A rendezvényen részt vesz Balaicz Zoltán polgármester és Gecse Péter, a térség önkormányzati képviselője.

Tök Muri

Október 12-én, szombaton 15-18 óra között Tök Murit tartanak Zalaegerszegen, az Apáczai Művelődési Központban. A szervezők ígérete szerint hangulatos családi délután lesz tökfaragással, kézműves-foglalkozással, sütőtöksütéssel és -kóstolással, csillámtetoválással, légvárral, babakuckóval.

Faluszépítő nap

Murarátkán szombaton pótolják az egy héttel ezelőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt önkéntes faluszépítő napot.

Lekvármustra

Nagykanizsa miklósfai településrészén, a Mindenki Házában szombaton rendezik meg a II. Miklósfai Lekvármustrát. A zárt ajtók mögött zajló zsűrizés 9 órakor, a nyilvános program 15 órakor kezdődik. Ez utóbbi során lesz lehetőség lekvárkóstolásra, emellett színpadi és gyermekprogramok, valamint termelői vásár is várja az érdeklődőket. Fellépnek a helyi óvodások és általános iskolások, a Szirének énekegyüttes, az Árvácska Dalkör és a Szikrák táncegyüttes is.

Főzőverseny

Lispeszentadorjánban szombaton tartják az I. Nemzetközi Zöld Zóna Főzőversenyt, amely során gulyást készítenek a résztvevők. A program 9 órakor kezdődik, majd 13 órától a közönség dönthet kóstolással a helyezésekről.

Ifjúsági tűzoltóverseny

Letenyén, a sportpályán szombaton 10 órakor kezdődik a 2024. évi Melinda Kupa Országos Ifjúsági Tűzoltó versenysorozat zárófutama. Az ünnepélyes eredményhirdetés várhatóan 15 órakor lesz.

Gesztenyés nap

Galambokon, a római katolikus templom kertjében szombaton 12 órai kezdettel rendezik meg a XVI. Gesztenyés Napot. Az ünnepélyes megnyitót követően főzőverseny, gesztenyesütés, kézműves kirakodóvásár, játszóház, valamint a Thúry Toportyánok bemutatója várja az érdeklődőket. A színpadi bemutatók 14 órakor kezdődnek, fellépnek a helyi óvodások, a település fiataljai, a hagyományőrző énekkar, továbbá a Fűzvölgyi Dalostársak, a molnári asszonykórus és a Regica táncegyüttes, valamint a Decsi fivérek. A program sztárvendége a Bon-Bon együttes lesz, amely 16.45 órakor kezdi műsorát.

Óvodai jubileum

Borsfán szombaton 13 órakor rendezik meg a helyi Kisvuk Óvoda ötvenéves jubileumi ünnepségét.

Szüreti mulatság

Keménfán szombaton tartják a település legnagyobb őszi programját, a szüreti mulatságot, amely 11 órakor főzőversennyel és gyermekeknek szóló foglalkozásokkal kezdődik. Az ünnepélyes megnyitót 14 órakor tartják, ennek szónoka Vigh László, a térség országgyűlési képviselője lesz. A délutáni színpadi programokban az Ezüstlile néptánccsoport, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, a Budafa Gyöngyszemei tánccsoport, valamint a szentgyörgyvölgyi Vastaps Társulat működik közre. Emellett lesz szüreti felvonulás is, illetve a község újszülött lakóit is köszöntik.

Szoboravató és megemlékezés

Zalacsében, a Trainon-emlékparkban szombaton 15 órától az Erdeifaluért Alapítvány megemlékezést tart az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kivégzett főtisztjei és az elesett honvédek tiszteletére. Köszöntőt Erdei Csaba polgármester mond, ezt Vigh László országgyűlési képviselő és ifj. Mikó-Baráth György újságíró ünnepi beszéde követi. 16 órakor avatják fel Márton Áron erdélyi püspök szobrát, a néhai egyházi méltóság életútját Farkas Ignác Jászai Mari-díjas színművész ismerteti. A szoboravatót követően a salomvári Süle Ferenc Emlékkórus mutatja be műsorát, majd Talpra magyar! címmel Vadkerti Imre színész-énekes, a Kormorán zenekar frontembere ad ünnepi koncertet.

Bolhapiac

Zalalövőn, az ifjúsági és szabadidőparkban vasárnap 8 és 12 óra között bolhapiacot tartanak.

Bajcsai búcsú

Nagykanizsa bajcsai településrészében vasárnap tartják a búcsút. A program 10 órakor szentmisével kezdődik, ennek főcelebránsa Szántó Adrián körmendi káplán lesz. 15 órakor Mária-köszöntő, majd szeretetvendégség várja a résztvevőket. Az ünnepi alkalmat záró vesperás 17 órakor kezdődik a templomban.

Szépkorúak köszöntése

Zalakaroson, a Karos Korzó nagytermében vasárnap 14 órai kezdettel tartják a helyi idős korú lakók napját. Köszöntőt Czirákiné Pakulár Judit polgármester mond, amit kulturális műsor és vendéglátás követ.

Színházi előadás

Lendván, a Városi Színház- és Hangversenyteremben szombaton 19 órakor a Liliom Teátrum a Varga Lóránt által írt Hőhullám című zenés vígjátékot mutatja be.

Román Ilona emléknap

Hodoson, a muravidéki település művelődési házában vasárnap 16 órakor a húsz éve elhunyt Román Ilonára, a helyi magyar közösség néhai vezetőjére emlékeznek. Az ünnepi műsorban a helyi óvodások és iskolások, a hodosi népdalkör és a dobronaki DiáXínpad társulata működik közre. A megemlékezés Román Ilona síremlékénél koszorúzással zárul.