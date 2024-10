Nehéz sors várt a magánkézben lévő, általában nagybirtokokon működő szőlészetekre is Fotó: Internet

Hasonlóan nehéz sors várt a magánkézben lévő, általában nagybirtokokon működő szőlészetekre is. Elsőként az 1945-ös földreform okozott nagy változásokat a birtokviszonyokban. Ennek értelmében a nincstelenek és a törpebirtokosok nagy száma földhöz jutott, a földek nagy része a Balatonnál több esetben szőlőt is magában foglalt. 1949-re már a tónál is megszűntették a hegyközségeket az 1949. évi 3300/1949. számú kormányrendelettel. Ezután a borkereskedelmet és a felvásárlásokat is állami szabályozás alá vonták. 1957-ben Ferencz Kálmán – ahogy Kalmár László Badacsonytomajról megjelent könyvében olvashatjuk –, így nyilatkozott a badacsonyi állapotokról: „Badacsony szőlőterületének 40-50 %-a 1945 előtt nagybirtokosok kezében volt. Földosztáskor 1946-ban a szőlő egy részét kisemberek, részben termelők, többnyire bányászok kapták. A juttatott szőlők egy része jó kezekbe került, megfelelően művelték, mások viszont nem értettek hozzá, sok szőlő tönkrement. A falura nehezedő nyomás, a túlzott beszolgáltatás Badacsonytomajon is éreztette hatását, amelyet a szőlősgazdák nehezen tudtak elviselni. Nőtt a termelési bizonytalanság. Nem tudták beszerezni a szőlő megműveléséhez szükséges eszközöket, növényvédő szereket. Értékesítési gondok is voltak, mivel a borforgalmi vállalat áron alul vásárolta fel a termelői borokat. Mindezek következtében a szőlőművelést elhanyagolták, parlagon hagyták, sőt sokan igyekeztek megszabadulni tőle.” Ezek a folyamatok és jelenségek a tó többi bortermő területén is hasonlóképp lezajlottak, hosszútávú károkat okozva a vidék minőségi szőlőtermesztésében

A tónál az 1950-es évek elején megkezdődött a szakszervezeti, munkás- és gyermeküdültetés fénykora, a szállodákat az Állami Üdülő Vállalat kezelte. Az állami vagyon részét képezték ekkortól a korábbi főúri kastélyok: Keszthelyen a Festetics Kastélyba múzeum nyílt, a szigligeti kastély alkotóház lett, a csopaki angolkisasszonyok nyaralójában csecsemőotthont nyitottak. Hasonló sorsra jutott a tihanyi bencés rendház is: a plébánia megmaradhatott, de először szegényház, majd múzeum kapott helyet benne.