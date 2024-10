H&M, Pepco, Tezenis, Lidl, C&A, Tesco, Intimissimi, Sloggi, Calvin Klein és sok más népszerű és kevésbé ismert alsónemű márka női, férfi és gyermek alsóneműit tesztelték a nemzetközi kutatás során. Első alkalommal végeztetett ilyen vizsgálatot partnereivel a Tudatos Vásárlók Egyesülete, és mint a tudatosvasarlo.hu írja: a 166-féle termék közül minden tizedik alsónemű tartalmazott az egészségre káros mértékben biszfenolokat. Minden veszélyesnek talált alsónemű 100 százalékban műszálas volt. A vizsgálat megállapítása szerint minden 5-ből 4 műszálas fehérnemű tartalmaz valamilyen biszfenolt.

A műszálas anyagokkal van gond Forrás: Illusztráció/Shutterstock

A biszfenol mérgező

A biszfenol nevű vegyi anyag műanyagok, gyanták összetevője, a textiliparban pedig színtartósítóként használják. Az izzadsággal felszívódik az emberi szervezetbe, és károsítja a hormonrendszert. Negatívan befolyásolja a termékenységet, káros az idegrendszerre is. A biszfenol-A már kis mennyiségben is veszélyes, de azok az új típusúak is, melyeket a gyártók a biszfenol-A helyett kezdenek használni, ezért minden ilyen vegyi anyag betiltását követeli a Tudatos Vásárlók Egyesülete, írta beszámolójában.

Mit tehetünk?

Hordjuk pamut alsóneműt, javasolják.