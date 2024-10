A képviselő jelezte: az alakuló ülést megelőzően egy asztalhoz ültek az ÉVE-frakcióval, hogy megállapodásra jussanak bizonyos, az önkormányzat működését érintő kérdésekben.

Szabó Szilárd, a kanizsai Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: mostantól a város fejlődésével kapcsolatos minden felelősség az ÉVE-frakciót terheli

Fotó: Szakony Attila

Csak azt támogatják, ami a város fejlődését szolgálja

- Az előző ciklusban is egyfős kisebbségben voltunk, ugyanakkor Balogh László polgármester személye kötelezett minket arra, hogy a város vezetőjével közösen alakítsuk ki álláspontunkat, legyen szó költségvetésről, vagy bármilyen egyéb fejlesztésről - mondta Szabó Szilárd, aki emlékeztetett: az ÉVE-frakció az esetek többségében ezt semmibe vette, és saját elképzelései mentén vezette a várost. - Mindebből számos hiba, sőt rossz döntések is születtek, melyekre minden alkalommal felhívta a figyelmet a Fidesz-frakció, sőt olyan eset is előfordult, hogy sikerült visszafordítani egy-egy átgondolatlan döntést, ilyen volt például a közvilágítási rekonstrukció finanszírozása is.

A felelősség az ÉVE-frakciót terheli

Szabó Szilárd a következő öt éves ciklusra vonatkozóan elárulta: frakciójuk minden, a város fejlődését szolgáló döntést támogatni kíván, ugyanakkor minden felelősség az ÉVE-frakciót terheli Nagykanizsa jövőjét illetően.