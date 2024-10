A településrészi önkormányzatok testületei 7 főből állnak, a testületeket 1-1 önkormányzati képviselő vezeti, javaslatai alapján további három önkormányzati képviselő, illetve három helyi lakos alkotja a testületet, ők most szintén esküt tettek.

Múlt héten tartotta alakuló ülését Lenti város új képviselő-testülete

Fotó: Antal Lívia/Archív

Esküt tettek a városrészi képviselők

Az elmúlt héten megalakult önkormányzati képviselő-testület tagjai közül Bárszentmihályfán továbbra is Kiss Tamás vezeti a testületet, Lentikápolnán pedig Vatali Ferenc. Több változás is történt az eddigiekhez képest, Lentiszombathelyen Héra József lesz a településrészi önkormányzat vezetője, Máhomfán Gáspár Lívia, Mumorban pedig Czigány Ádám. A településrészi önkormányzatok testületeinek vezetői tettek javaslatokat a további tagokra a helyi lakosok közül, személyüket a testület az ülésen megszavazta s esküt is tettek.

Döntés született továbbá az ülésen az autóbusz menetrend módosításáról is. A Volánbusz Zrt. javaslata alapján a 6248 számú, Zalaegerszeg-Gellénháza-Petrikeresztúr-Lenti helyközi autóbuszvonalon, a jelenleg Zalaegerszegről szabadnapokon és munkaszüneti napokon 19:40-kor Lentibe induló járat a továbbiakban csak munkaszüneti napokon közlekedik. Szabadnapokon az eljutást Zalaegerszegről a 19:10 és 20:35 órakor Lentibe induló járatok biztosítják.