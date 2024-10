Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által készített érdekes tematika a négy elem – tűz, víz, levegő, föld – köré csoportosította a programokat.

Interaktív és érdekes előadást tartott Harcos Bálint író a miháldi iskolásoknak

Fotó: ZH

Érdekes történetek az íróktól az iskolásoknak

Bognár Csilla, a Magyar Könyvtárosok Egyesület Zala Vármegyei Szervezet elnöke elmondta: célzottan olyan a gyerekek számára érdekes írókat hívtak meg, akiknek a műveiben ezek az elemek kiemelten jelen vannak. Harcos Bálint szerző mese sorozata a Szofi lufija, Szofi bújócskázik és a A boszorkánycica című mesekönyveivel tartott interaktív, szórakoztató, vetítéssel egybekötött találkozót hat településen. Az író ráadásul saját maga olvasta, mondta el az érdekes meséit, melyet a gyerekek nagyon élveztek és lehetőségük volt bekapcsolódni a történetbe. A gyerekek közül, már volt, aki ismerte a szerző más meséjét is.

Visszatért a versvándor

Hozzátette: Fiala Borcsa írónő pedig a 10-12 éves gyerekeknek mutatta be kalandos sorozatát. Az írónő beavatta az résztvevőket a Balatoni nyomozás, Kalandok az erdő mélyén című kalandos sorozatának érdekes világába, melybe hangsúlyosan jelen van a négy elem a föld, víz, tűz, levegő. A regények szereplői közül van, akit a szigorú nagymamájáról formált. Az írónő a télen megjelenő ifjúsági regényéről is mesélt. Tóth Péter Lóránt versvándor már visszatérő vendég a kistelepüléseken, most Radnóti Miklós utolsó hónapjait és József Attila szellemét idézte meg a diákoknak.