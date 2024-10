„A közös zarándoklat szentmisével vette kezdetét, amelyet a szabadtéri oltárnál tartottak meg. A szentmise főcelebránsa Nyéky Kálmán, az andocsi bazilika plébánosa volt. Kálmán atya bevezetőjében azt hangsúlyozta, hogy Máriát meg kell jobban ismerni. A Béke ajándékát tőle kérjük. Visszautalt Ákos atya köszöntőjére, hogy a béke az emberi szívekben kezdődik. A béke az engedelmességből fakad. Ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk, oda kell hallgatni. A hallott szónak pedig, amely az igazságot jelenti, oda kell magunkat adni. Az Ószövetségből példaként Ábrahámot helyezte a hívek figyelmébe, aki a hívő engedelmesség atyja. Tudjuk, hogy a Szűzanya valósította meg a legtökéletesebben ezt a teljesen Isten akaratának való alávetettséget. Beleegyezését adja az Úr kérésére: „Íme, az Úr szolgálóleánya”. Merjük kimondani mi is ezt a hétköznapokban az életünkre vonatkozóan! Erzsébet a Máriával való találkozáskor köszöntőjében mondja: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki.”

Nyéky Kálmán főcelebráns tartott szentmisét. Forrás: ZH

A csend fontosságát hangsúlyozta még ki Kálmán atya az Andocshoz kapcsolódó angyalokról szóló legenda kapcsán. Ez az angyali szó, Isten Szavának a meghallása a csendben lehetséges. Ami itt Andocson a templomban igazán megcsendül, az a csend.

Igaz hittel jöttünk ide. Mária kell hogy legyen számunkra a példa, aki soha nem ingott meg hitében. Mindvégig hitt Isten Szavában, bízott még a kereszt tövében is. Utalt arra az atya, hogy sokszor tűnhet úgy számunkra, hogy a mai világban mintha veszni látszódna a remény, de legyünk nyugodtak, minden be fog teljesedni!

Isten Szava mindenki személyes életében be akar teljesedni. Ez az ígéretek beteljesülését hozza magával. Már csak kis idő van Isten uralmának beteljesedéséig. Ránk is leszáll most a Szentlélek. Mi értelme az életemnek? – tesszük fel sokszor a kérdést. Erre az idők teljessége adja meg mindig a választ. Minden ennek a fényében nyer értelmet.

Sokat kell földi dolgokkal foglalkoznunk. Sok jót akarunk a családunknak adni, anyagi értelemben is. De a legfontosabbat akkor adjuk szeretteinknek, ha elhoztuk ide őket Máriához.