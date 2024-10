A szervezők ezúttal is olyan zenekarokat hívtak meg, amelyeknek annak idején tagja volt a kivételes tehetségű zenész, vagy egyéb személyes kapcsolatuk volt a 2022 nyarán darázscsípés következtében kómába esett, majd 13 nappal később elhunyt Ribarics Tamással. A programot a helyi Csonk nyitotta, azt követően a tapolcai Diablura játszott, majd az első Ribarics Tamás emlékkoncert szervezője, a Charon következett. Zárásként a Mélypont lépett fel.

A Ribarics Tamás emlékkoncert egyik fellépője a Charon zenekar volt Fotó: Gyuricza Ferenc

- Az első Ribarics Tamás emlékkoncertet 2022 őszén tartottuk, annak mi voltunk a társszervezői, hiszen részben éppen Tomi kezdeményezésére sok-sok év után újra elkezdtünk dolgozni – mondta Gazdag Tamás, a Charon basszusgitárosa. – Riba, ahogy mindenki nevezte őt, akkor már évek óta országos ismertségű gitáros volt, abban a Tales Of Evening zenekarban játszott, amely éppen egy nemzetközi karrier küszöbén állt. A mostani koncertet viszont a Mélypont koordinálta, ők kérték fel a többi közreműködőt is. A Diablura például úgy került ide, hogy annak idején közös turnéjuk volt a Mélyponttal, amiből személyes barátságok alakultak ki.

Tóthmárton Veronika, a Charon énekesnője mécsest helyez el Ribarics Tamás gitárjánál Fotó: Gyuricza Ferenc

- Ribarics Tomi nem volt alapítótagja a Mélypontnak, a korábbi gitáros halálát követően csatlakozott az akkor még inkább hardcore befolyás alatt álló zenekarhoz – magyarázta Harmat Szilárd gitáros – A belépésével nemcsak a felállásunk stabilizálódott, de a zenei irányvonal is akkor vált véglegessé, neki köszönhetően a metal elemek váltak sokkal dominánsabbá.

Az eseményen nemcsak zenét, hanem a fellépők részéről személyes visszaemlékezéseket is hallhatott a közönség. Az emlékkoncerten a gitáros halálát követően inaktívvá vált Tales Of Evening tagjai közül ketten is részt vettek, hogy szintén megemlékezzenek néhai zenésztársukról, barátjukról. A zenekarok közötti szünetekben olyan filmfelvételeket játszottak le, amelyek próbákon, zeneszerzés közben vagy fellépések során készültek Ribáról, míg a program zárásként újra színpadra lépett valamennyi fellépő, hogy együtt róják le tiszteletüket Ribarics Tamás emléke előtt.