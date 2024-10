Sokan ismerhetik az Életrevalók című filmet, melyben a tolószékbe kényszerült dúsgazdag Philippe színesbőrű ápolója, Driss révén lesz újra életigenlő. Eric Toledano és Olivier Nakache filmforgatókönyve alapján Molnár Anna magyar szövegének felhasználásával ezt a történetet írta színpadra Perczel Enikő és Szabó Máté. A főszerepekben Zalaegerszegen Bellus Attilát és Helvaci Ersan Davidot fogjuk látni.

Funtek Frigyes (jobbra) az Életrevalók című darab olvasópróbáján

Fotó: Pezzetta Umberto

Funtek Frigyes az olvasópróba előtt lapunknak elmondta, a darab az általánosítások ellen mutatja be az egészen más szociális és kulturális közegből egymás mellé kerülő két férfi barátsággá váló közös életét, amely megmutatja, ha az embert keressük a másikban, a legnehezebb helyzetekben is levetkőzhetjük előítéleteinket. A történet emellett sajátos humorú előadás létrehozására ad alkalmat. Funtek Frigyes egy éve kapta a felkérést a Hevesi Sándor Színháztól, a próbán a színészeknek elmondta, ő maga is érintett ebben az élethelyzetben, hiszen a kerekesszékbe kényszerült feleségét sokáig gondozta.

Az előadás a filmes jelenet- és helyszínváltásokat izgalmas megoldásokkal hozza létre, a díszlet és egyéb installációk repítik a nézőt egyik helyről a másikra. A látványért Csík György Jászai-díjas alkotó felel.

Az Életrevalókban szerepel még Magyar Cecília, Ecsedi Erzsébet, Czegő Teréz, Fritz Attila, Mikita Zsuzsanna Lilla, Kováts Dóra, D. Varga Ádám, Bálint Péter, Kovács Martin, Kovács Virág, Andics Tibor és Kiss Szilvia.