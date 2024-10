A turisztikai nonprofit kft. kölcsönző szolgáltatása több mint 10 éve működik sikeresen. Egy korábbi pályázatnak köszönhetően már eddig is nagy választékban álltak rendelkezésre jó minőségű trekking, elektromos, city és gyermekkerékpárok, amelyeket egész évben szívesen bérelnek a turisták, illetve a város polgárai. A paletta most tovább bővült, hisz 11 elektromos kerékpár érkezett.

Túrára készen. Az új elektromos kerékpárok már kölcsönözhetők

Fotó: Péter B. Árpád

Elektromos kerékpár – mindenkinek

– Tizenegy darab e-bike-ot, magas minőségű Bianchi kerékpárt vásároltunk – bocsátotta előre Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Ebből 7 trekking, amely alkalmas minden korosztálynak, az időseknek is, négy pedig összteleszkópos e-mountain bike. Ezek már elektromos rásegítéssel nagy távolságot tudnak megtenni, s megjelenítik azt a minőséget, amit szerintem Hévíznek minden szolgáltatásában képviselnie kell.

Magyarország ékköve

A cél továbbra is az, hogy Hévíz valóban ékköve legyen Magyarországnak – turisztikai szempontból is. A tapasztalatok alapján például a cseh vendégek közül főként a családdal érkezők, az osztrák-német közönséget illetően pedig az 50-60 évesek, sőt, akár a 70 felettiek is szívesen pattannak nyeregbe. Az e-bike-okkal pedig a dombok leküzdése sem túl nagy kihívás.

Mintegy 10 millió forintot fordíthattak a beszerzésre. Képünkön (b-j) Pálffy Tamás, Naszádos Péter és Torsa Dániel

Fotó: Péter B. Árpád

Hegyi kerékpártúrák indulnak

– Felviszi az embert a hegyre, de azért tudni kell bánni a fékerővel, s készülni arra például, hogy a falevelek csúszósak. Arra is figyelni kell, mennyire óvatosan kell lejönni a szikláról. Szükséges hozzá némi rutin, de a túrák előtt egy kisebb oktatáson a legfontosabb szabályokat el lehet mondani – fogalmazott Torsa Dániel.

Az új kerékpárokat elsőként Naszádos Péter polgármester, Torsa Dániel és Pálffy Tamás próbálta ki – s mindhárman elégedetten szálltak le a nyeregből. A csodajárgányokat a Tourinform-iroda nyitva tartási idejében lehet kölcsönözni, az év minden napján.