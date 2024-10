Az igaz, hogy jelentős gyengülés következik be akkor, amikor a hurrikánok a szárazföld fölé sodródnak. Mocsaras, vizes, vagy éppen a korábbi esőzések miatt felázott nedves és meleg területek ugyanakkor még hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ha erősen legyengülve is, de valamennyire bejussanak a kontinens fölé.

A tengerár sok ember életét követelte már

A hurrikán erősen befolyásolja a tenger állapotát. Ilyen hatás a tenger vízszintjének megemelkedése. Főként a korall- és atollzátonyokra, valamint a sekély tengerpartok benyúló dűnesoraira lehet végzetes a tengerár. Az újkori történelem legtöbb emberáldozatát az 1970-es Bhola nevű tájfun okozta, amelynek a tengerára a csapadékkal együtt szabályosan kiöntötte a rendkívül alacsonyan fekvő akkori Kelet-Pakisztánt, mintegy 500.000 ember életét követelve. Hasonlóan a New Orleansra 2005-ben lecsapó Katrina hurrikán is elsősorban a tengerárral és a csapadékkal együtt okozott tragédiát, mivel egyrészt megemelte a tengerszintet, másrészt a hatalmas esőzés felduzzasztotta a Mississippit. Legkevesebb 1500 ember vesztette életét a városban és a környéken, elsősorban amiatt, hogy a pontos előrejelzés ellenére a helyi politikusok és a hatóságok nem vették komolyan a veszélyt, nem ürítették ki a kritikus területeket. Az anyagi kárt 100 milliárd dollárra becsülték.

El sem tudjuk képzelni Magyarországon, milyen szörnyű a hurrikán

Mivel a hurrikán energiáját a tengervízből meríti, így ha a kontinens fölé sodródik, akkor nagyon gyorsan gyengülni fog, azonban a magával hozott nedvességgel még így is képes arra, hogy árvizeket okozó hatalmas esőzéseket hozzon létre, mielőtt végleg feloszlik. Európa északi területeit, ha ritkán is, de időnként elérik a még hurrikán erősségű ex-hurrikánok. Így 1961-ben a Debbie nevű hurrikán az Ír partoknál 183 km/h erősségű szelet okozott, de 1996-ban a Lili nevű hurrikán nyomán is 145 km/h szelet mértek a brit partoknál. Európára nézve ugyancsak érdekes hogy az elmúlt években az Atlanti óceán keleti medencéjében, a passzát szelek vonalának északi határán is kialakultak trópusi viharok.