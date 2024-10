Magyarországon csak ott szabad égetéssel növényi hulladékot megsemmisíteni, ahol van hatályos erre vonatkozó önkormányzati rendelet. Azon a településen, ahol nincs, ott tilos az égetés, viszont a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt kéri, hogy ahol esetleg engedélyezett az égetés ott se ezt a megoldást válassza a lakosság. Ez a tevékenység ugyanis veszélyezteti a környezetet, nem csak a lángok és a hő, hanem a füst is káros. A füst belélegzése egészségügyi problémákat okozhat, s a levegő minőségét is rontja. Sőt a növényi hulladék nem is tekinthető hulladéknak, mert értékes tápanyag a talajnak. Jobb lenne aprítani és komposztálni, így nemcsak a környezetet óvjuk, hanem a kertünket is gazdagítjuk.

Égetés: fontos a szabályok betartása!

Ha valaki mégis égetés mellett döntene a katasztrófavédők szeretnék, ha néhány szabályt betartana. Például csak teljesen száraz anyagot égessenek, azt is kisebb kupacban. A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni és mindig eegyen oltóvíz a közelben! Legyenek kéznél olyan szerszámok, amelyekkel kordában lehet tartani a tüzet. Ha feltámad a szél, az égetést azonnal abba kell hagyni és a tüzet el kell oltani. Akár egy kis parázs is hatalmas tüzet tud okozni, ha a szél feltámad, és ez a közeli épületeket, szabad területek, akár erdőket is veszélyeztethet.

Ha elszabadulna a tűz, hívják a 112-es segélyhívót!

A katasztrófavédők nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy akinek a hanyagságából az általa szándékosan meggyújtott tűz elszabadul és kárt okoz, vagy súlyosabb esetben tragédiát, úgy büntetőjogi és kártérítési felelősséggel is tartozik amellett, hogy köteles megfizetni a tűzoltó beavatkozás teljes költségét. Azonban azt is hozzátették: aki a fenti tanácsokat betartja, nagyobb biztonságban van és elkerülheti a súlyos tűzeseteket. Ha valaki mégis tüzet gyújt, és úgy tűnik, hogy nem bír úrrá lenni a helyzeten, akkor haladéktalanul hívni kell a tűzoltókat a 112-es segélyhívón, akik mindig készen állnak, hogy segítsenek!