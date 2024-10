A Keszthelyi Kórház Egészségfejlesztési Irodája újabb hasznos eseményt hívott életre az Aktív Aranykor programsorozat részeként. A csütörtök délutáni egészségnapon az érdeklődők három különböző szűrésen vehettek részt.

Hegedüs Mária mindenkit arra buzdít, hogy menjen el a szűrővizsgálatra

Fotó: Mészáros Annarózsa

Szűrések és prevenció az idősek egészségéért

Hegedüs Mária az Egészségfejlesztési Iroda vezetője elmondta, hogy a látásszűrés különösen aktuális, hiszen október a látás hónapja. A rendezvényen a mozgás- és hallásszűrés is elérhető volt, emellett táplálkozási tanácsadás, előadások és gerinctorna is gazdagította a programot. A test mozgatása mellett az agytorna is szerepet kapott, egy külön asztalnál Kőhalmi Balázs várta a memóriafrissítő társasjáték kedvelőit, így a Balaton Színházba látogatók testük és elméjük karbantartásáról is gondoskodhattak.

Egész évben elérhető programok, egészségnapok és tanácsadás

Az Egészségfejlesztési Iroda egész évben várja a hozzájuk fordulókat. - Akik bejönnek hozzánk, azokat az életmódváltás érdekli leginkább. Ingyenes programokat tudunk biztosítani a Keszthelyi járásban és az itt élő lakosoknak - biztat mindenkit Hegedüs Mária az iroda felkeresésére. - Ebbe beletartozik a táplálkozási és lelki tanácsadás, illetve az ingyenes mozgásprogramok. Ezen kívül természetesen szervezünk egészségnapokat, közintézményekben, nyugdíjaskluboknak szívesen tartunk előadást, minél szélesebb körű szolgáltatásokat igyekszünk nyújtani.

Az Aranykorban is aktívan

Az program kifejezetten az idősebb korosztályt célozta meg. Az irodavezető szerint a 60 év felettieket a szájról szájra történő információátadással tudják leginkább elérni. - Akik bejönnek az irodába, nekik mondjuk a programokat és plakátokat osztogatunk. Emellett felkerestük a Szív- és Érbetegek Klubját, őket is invitáltuk a mai napra.

Október: a látás és az emlőszűrés hónapja

Hegedüs Mária kiemelte az emlőszűrés a fontosságát. Október az emlőszűrés hónapja, és most van az az időszak, amikor a keszthelyiek és a Keszthely környékiek kapnak meghívót vizsgálatra. Az irodavezető mindenkit arra buzdít, hogy menjen el a szűrővizsgálatra!

Mészáros Annarózsa