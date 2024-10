A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat alakuló ülését, a diákparlamentet követően a városházán Balaicz Zoltán polgármester társaságában mutatkoztak be az új tisztségviselők a sajtónak. A délelőtti szavazás eredményeként a 2024/25-ös tanévben Kőnig Anna Tímea (ZSZC Csány-technikum) lett az új diákpolgármester.

A délelőtti diákparlament után a vezetőség a sajtótájékoztatón: Szommer Péter diák-alpolgármester, Kovács Gréta Míra diák-alpolgármester, Kőnig Anna Tímea diákpolgármester, Végh Viola jegyző és Balaicz Zoltán polgármester Fotó: Mozsár Eszter

Alpolgármestereknek a középiskolákért felelős Kovács Gréta Mírát (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium) és az általános iskolákért felelős Szommer Pétert (Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium) választották. A jegyzői feladatokat Végh Viola (Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI) látja el.

Délelőtt diákparlament, délben sajtótájékoztató

Mazzag Balázs, Kiss Levente, Mazzag Levente, Gáspár Cintia és Horváth Vivien mellé csatlakozott új diákönkormányzati képviselőként Frankovics Gréta Lujza (ZMG), Magyar Kristóf (ZMG) és Deák Róbert (ZSZC Széchenyi-technikum).

Balaicz Zoltán köszöntőjében emlékeztetett, Zalaegerszegen, 2012-ben szerveződött újjá, s azóta folyamatosan működik a városban a ZVDÖK, amely példaértékűen képviseli a helyi fiatalok érdekeit. Nem mindegy, hogy a mai fiatalok milyen életet élnek a jelenben, ugyanis valamennyire ők is meghatározzák a város jövőjét, jelezte Balaicz Zoltán. Kőnig Anna Tímea mutatta be az új diákgrémiumot. A diákpolgármester hozzátette, megújult erővel indulnak az évnek. Meglévő feladatik mellé úgy tervezik, hogy nemzetközi szinten is bővíteni szeretnék kapcsolataikat.