Palack- és üvegvisszaváltás: a diákok és a guberálók is élnek a lehetőséggel

Egyre terjed az új zsebpénzmódszer, bár azért vannak nehézségei. A palack- és üvegvisszaváltás környezetvédelmi célokat szolgál, s igazodik a nemzetközi elvárásokhoz, de elszánt, tettre kész diákoknak akár zsebpénzszerzésre is jó. Nagyobb települések sűrűbben lakott övezeteiben egészen jól működik a „guberálás”: augusztus 20. után egy diákcsapat 18 ezer forintnyi zsebpénzt gyűjtött ilyen módszerrel a fővárosban, s a közelmúltban Szegedről is érkezett hasonló hír. Az ottani egyetem egyik tanára szerint a fiatalok buliként fogták fel a „köztisztasági körutat”, de persze azért jól jött a készpénz a hétvégi szórakozáshoz is. Hasonló módszerrel egyébként Nagykanizsán is találkozni: a városban néhány szegényebb sorsú ember ráállt a keresgélésre. A modern guberálás pedig eredményre vezet, amit bizonyít, hogy egyre telnek a kerékpárra akasztott zacskók, táskák. A „fehérgalléros guberálók” hamis kódokkal akarják megszerezni az emberek pénzét, éppen ezért aki adományozni szeretne, az automatán ne a jótékonyság menüpontot válassza, hanem a banki utalás opciót, s itt olvassa be azt a QR-kódot, amit a támogatni kívánt szervezet közzétett a hivatalos honlapján vagy a közösségi oldalán.

A Griff Bábszínház új bemutatója: Anna tükörképföldön

Mi történik a bábszínház falai között? Anna édesapja elveszti a munkáját, munkanélküli lesz. A gyerek a traumát átéli, de nem tudja megfogalmazni az érzéseit. Ez az élethelyzet a kiindulópontja a zalaegerszegi Griff Bábszínház új darabjának, melyet október 12-én, szombaton öt órakor láthat először a közönség. Az előadás több szempontból ősbemutató: a gyerekkönyveket jegyző Wéber Anikó azonos című regényét Vass Szandi adaptálta, rendezője a bábrendezői diplomáját 2022-ben szerzett Siflis Anna, aki először dolgozik együtt a Griff társulatával. Bartal Kiss Rita, a Griff Bábszínház vezetője lapunknak elmondta, a gyerekek sokszor nehezen küzdenek meg a családi gondokkal, nem is beszélnek róla. A művészet feladata, hogy a problémameséken keresztül segítse ebben a folyamatban. Nem elszigetelt élethelyzetről van szó, bármelyik családban előfordulhat. Az Anna Tükörképföldön című előadást az iskolás korosztály számára játsszák.