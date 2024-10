Bizony, némi hegymászás is vár a kíváncsiakra, ha valaki lennhagyja a kocsit, bár a Bányászati Múzeumig autóval akár könnyednek is tűnhet az út. Az idős vagy beteg még tovább is hajthat, ám aki egészséges és tiszteli a természetet, legalább innen egészen biztosan gyalog megy, ugyanis mint minden csodahely a Balaton-felvidéken, az olvasókabin felfedezése is séta után, kitisztulva-lenyugodva üdítő igazán.

Odabent könyvek sorjáznak, így ez tényleg csodahely a Balaton-felvidéken

Fotó: Péter B. Árpád

Csodahely a Balaton-felvidéken

Útközben persze nemcsak a tüdő tágul, hanem a tudat is, egy emlékhely pedig a múltba visz. Bányászkörnyéken nem ritkák az ilyen mementók. „Ezen a helyen volt az a 80 méter mély légakna, amely alatt a szellőztetőgép meggyulladásából eredő bányatűz termelte gázoktól 1909. január 14-én 55 bányász életét vesztette” – olvasható a tragédia tömör története. A mécsesekből, gyertyákból arra következtetni: emléküket még ma is őrzik. De az út megy tovább…, mindenfajta értelemben, s innen már nincs messze az olvasókabin. Az erdő rejtekében.

Formabontó faépület

A formabontó faépület ötlete – hosszú és magas, „cserébe” viszont keskeny, kevés ablakkal – a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak fejéből pattant ki, s mivel ez másoknak is tetszhetett, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program biztosította a szükséges forrást. Nekik pedig több sem kellett: 2022-ben csupán egyetlen hét alatt felépítették a természetközeli kultúrcsodát. Azóta a Kristály-völgy Egyesület működteti az olvasókabint.

Hozzák-viszik a könyveket

Életben viszont a látogatók tartják, akik nemcsak turisztikai célpontként tartják számon e helyszínt, hanem az eredeti szándékot megvalósítva: hoznak s visznek is könyveket. Vagy éppen megpihennek, sőt: akár nyugovóra is hajthatják a fejüket, vagy csak lazíthatnak egy kicsit, persze utóbbit olvasás közben. Mindezt három farostlemezből kialakított fekhely szolgálja, amelyek kényelme ugyan nem vetekszik a szállodaival, de itt nem is elvárt a luxus. Az rontaná az élményt.

Az 1909-es tragédia mementója. A bányatűz miatt 55-en vesztették életüket

Fotó: Péter B. Árpád

Az út a fontos

S ha valakiben felmerülne: no de milyen könyvek vannak itt? – nos, ez egyaltalán nem lényeges, mert, könnyed parafrázissal, ez esetben is igaz, hogy az út a fontos, nem a cél. Ahogyan azt már Buddha is hirdette.